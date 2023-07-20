В его дом попала ракета: в Николаеве чудом спасли котенка

Из горящего дома в Николаеве спасли котенка. Фото: telegram/Николаевский Ванёк.

В ночь с 19 на 20 июля российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по мирным жителям Николаева. Из дома, в который попал вражеский снаряд, спасатели вытащили чудом невредимого котенка.

Об этом сообщил телеграмм-канал Николаевский Ванёк.

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В ночь с 19 на 20 июля, около 03:03, россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Снаряд сильно повредил здание. На месте возник пожар, который потушили только в 07:45.

Несмотря на то, что в Николаеве зафиксировали еще более десятка пожаров, спасатели работали не покладая рук и пытались сохранить как можно больше жизней. Так, из дома, в который попала ракета, вытащили котенка. Животное чудом не пострадало, его владелец тоже выжил.

Спасенного котенка успокоили и накормили.