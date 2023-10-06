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Пекло з бруду: який вигляд мав будинок жінки, яка не прибирала вдома 20 років

6 жовтня 2023 23:34
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Ілля Рябінін
редактор
Пекло з бруду: який вигляд мав будинок жінки, яка не прибирала вдома 20 років
Будинок до прибирання. Фото: James Kilburn / SWNS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі показали фото будинку, в якому не проводили прибирання майже 20 років. Нещодавно в ньому вперше за довгий час провели генеральне прибирання.

Про це повідомляє Daily Star.

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Помешкання стало настільки брудним, що унітаз та раковина були непридатними для використання, а кухня та ванна кімната були вкриті вапном. 

Будинок до прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS / ©
Ванна кімната до прибирання. Фото: James Kilburn / SWNS

Джеймс Кілберн та Кімберлі Треветт, які заснували клінінгову компанію, змогли відчистити бруд, накопичений за два десятиліття, всього за день.

"Нам надіслали серію відео та фотографій, але ми все одно хотіли побачити це на власні очі. Це безперечно була одна з найбільших робіт, за яку ми взялися. Там хтось жив, ним просто нехтували, і в якийсь момент він був накопичувачем, тому я думаю, що людина не усвідомлювала, у чому живе", — розповідає 26-річний Кілберн.

Будинок до прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS / ©
Стіни будинку до прибирання. Фото: James Kilburn / SWNS

Вони сказали власниці, що впораються за 16 годин, але насправді переймалися, що на звершення роботи не вистачить часу. За словами Кілберна, найважчою була робота на кухні та у ванній — вона відняла 80% часу. Через 8 годин будинок сяяв.

Будинок після прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS / ©
Ванна кімната після прибирання. Фото: James Kilburn / SWNS

"Нам просто подобається бачити хороші результати, нам подобається працювати та встановлювати гарні стосунки з нашими клієнтами", — ділиться враженнями пара.

Нагадаємо, що нещодавно біля Нью-Йорка спіймали велетенського гладкохвостого ската вагою 180 кг. А одній американці довелося ампутувати всі кінцівки через те, що вона з'їла куплену на ринку тиляпію. 

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