Через фатальну помилку Google Maps родина з США подала до суду проти компанії Google

Google Maps у смартфоні. Фото: Patrick Sison.

Родина американця Філіпа Паксона, який загинув у вересні 2022 року, подала позов проти компанії Google. Відомо, що чоловік скористався вказівками Google Maps і спрямував автомобіль по зруйнованому мосту, що в результаті призвело до трагедії.

Про це пише CNN.

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Філіп Паксон, продавець медичних приладів і батько двох дітей, потонув у вересні минулого року після того, як його автомобіль з'їхав з аварійного мосту поблизу міста Гікорі.

Паксон повертався зі святкування дев’ятого дня народження своєї доньки через незнайомий район і, за словами адвокатів, — "покладався на мапи Google, сподіваючись, що вони безпечно скерують його додому".

Представники родини водія стверджують, що Google Maps нібито вказав йому перетнути міст, який завалився дев’ять років тому. Нещодавно родина загиблого чоловіка подала до суду на компанію Google.

"На жаль, коли він обережно їхав у темряві та під дощем, він, нічого не підозрюючи, дотримувався застарілих вказівок Google дорогою до того, що протягом майже десяти років називалося "Міст у нікуди", — повідомляється у заяві членів родини Паксона.

Також у судовому позові стверджується, що жителі міста Гікорі вже висловлювали занепокоєння тим, що Google Maps направляє водіїв через міст, який нібито не ремонтували після його часткового обвалу у 2013 році.

"За роки до цієї трагедії жителі Гікорі просили полагодити дорогу або належним чином забарикадувати її", — заявив адвокат родини Паксона Роберт Циммерман. "Але їхні вимоги залишилися без відповіді", — додав юрист.

Хоча мешканці повідомляли Google Maps про небезпечний міст, програма продовжувала направляти водіїв через нього, стверджується в позові.

Звернення до суду з боку родини Паксона також стосується трьох місцевих компаній. Стверджується, що вони мали обов’язок підтримувати міст.

Згідно з інформацією CNN, Google висловлює "найглибші співчуття сім’ї Пакссон". "Наша мета — надати точну інформацію про маршрути на картах, і ми розглядаємо цей позов", — заявили представники компанії.

Раніше ми писали про те, що корпорація Google вирішила видалити популярні додатки зі своєї платформи. Йдеться про програми, які називають "клінерами".

Також ми повідомляли, що у селі Дачне Одеського району під час відпочинку на воді потонув 39-річний чоловік. Водолази ДСНС змогли знайти тіло потерпілого.