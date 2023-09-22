Из-за роковой ошибки Google Maps семья из США подала в суд против компании Google

Google Maps в смартфоне. Фото: Patrick Sison.

Семья американца Филиппа Паксона, погибшего в сентябре 2022 года, подала иск против компании Google. Известно, что мужчина воспользовался указаниями Google Maps и направил автомобиль по разрушенному мосту, что в результате привело к трагедии.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Семья погибшего американца утверждает, что Google Maps имеет отношение к трагедии

Филипп Паксон, продавец медицинских приборов и отец двоих детей, утонул в сентябре прошлого года после того, как его автомобиль съехал с аварийного моста вблизи города Гикори.

Паксон возвращался с празднования девятого дня рождения своей дочери через незнакомый район и, по словам адвокатов, — "полагался на Карты Google, надеясь, что они безопасно направят его домой".

Представители семьи водителя утверждают, что Google Maps якобы указал ему пересечь завалившийся девять лет назад мост. Недавно семья погибшего мужчины подала в суд на Google.

"К сожалению, когда он осторожно ехал в темноте и под дождем, он, ничего не подозревая, следовал устаревшим указаниям Google по дороге к тому, что в течение почти десяти лет называлось "Мост в никуда", — сообщается в заявлении членов семьи Паксона.

Также в судебном иске утверждается, что жители города Гикори уже выражали обеспокоенность тем, что Google Maps направляет водителей через мост, который якобы не ремонтировали после частичного обвала в 2013 году.

"За годы до этой трагедии жители Гикори просили починить дорогу или должным образом забаррикадировать ее", — заявил адвокат семьи Паксона Роберт Циммерман. "Но их требования остались без ответа", — добавил юрист.

Хотя жители сообщали Google Maps об опасном городе, программа продолжала направлять водителей через него, утверждается в иске.

Обращение в суд со стороны семьи Паксона также касается трех местных компаний. Утверждается, что они обязаны поддерживать мост.

Согласно информации CNN, Google выражает "глубочайшие соболезнования семье Пакссон". "Наша цель — предоставить точную информацию о маршрутах на картах, и мы рассматриваем этот иск", — заявили представители компании.

Ранее мы писали о том, что Google решила удалить популярные приложения со своей платформы. Речь идет о программах, которые называют "клинерами".

Также мы сообщали, что в селе Дачное Одесского района во время отдыха на воде утонул 39-летний мужчина. Водолазы ГСЧС смогли найти тело пострадавшего.