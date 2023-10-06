Ад из грязи: как выглядел дом женщины, которая не убирала дома 20 лет

Дом до уборки. Фото: James Kilburn/SWNS

В сети показали фото дома, в котором не проводили уборку почти 20 лет. Недавно в нем впервые за долгое время провели генеральную уборку.

Об этом сообщает Daily Star.

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Помещение было настолько грязным, что унитаз и раковина были непригодны для использования, а кухня и ванная комната покрыты известью.

Ванная комната для уборки. Фото: James Kilburn/SWNS

Джеймс Килберн и Кимберли Треветт, основатели клининговой компании, смогли отчистить грязь, накопленную за два десятилетия, всего за день.

"Нам прислали серию видео и фотографий, но мы все равно хотели увидеть это своими глазами. Это, бесспорно, была одна из самых больших работ, за которые мы взялись. Там кто-то жил, им просто пренебрегали, и в какой-то момент там все это накопилось, поэтому я думаю, что человек не осознавал, в чем живет", — рассказывает 26-летний Килберн.

Стены дома до уборки. Фото: James Kilburn/SWNS

Они сказали владелице, что справятся за 16 часов, но на самом деле беспокоились, что на окончание работы не хватит времени. По словам Килберна, самой тяжелой была работа на кухне и в ванной — она отняла 80% времени. Через 8 часов дом сиял.

Ванная комната после уборки. Фото: James Kilburn/SWNS

"Нам просто нравится видеть хорошие результаты, нам нравится работать и устанавливать хорошие отношения с нашими клиентами", — делится впечатлениями пара.

Напомним, что недавно возле Нью-Йорка поймали гигантского гладкохвостого ската весом 180 кг. А одной американке пришлось ампутировать все конечности из-за того, что она съела купленную на рынке тилапию.