Ад из грязи: как выглядел дом женщины, которая не убирала дома 20 лет
В сети показали фото дома, в котором не проводили уборку почти 20 лет. Недавно в нем впервые за долгое время провели генеральную уборку.
Об этом сообщает Daily Star.
20 лет грязного ада
Помещение было настолько грязным, что унитаз и раковина были непригодны для использования, а кухня и ванная комната покрыты известью.
Джеймс Килберн и Кимберли Треветт, основатели клининговой компании, смогли отчистить грязь, накопленную за два десятилетия, всего за день.
"Нам прислали серию видео и фотографий, но мы все равно хотели увидеть это своими глазами. Это, бесспорно, была одна из самых больших работ, за которые мы взялись. Там кто-то жил, им просто пренебрегали, и в какой-то момент там все это накопилось, поэтому я думаю, что человек не осознавал, в чем живет", — рассказывает 26-летний Килберн.
Они сказали владелице, что справятся за 16 часов, но на самом деле беспокоились, что на окончание работы не хватит времени. По словам Килберна, самой тяжелой была работа на кухне и в ванной — она отняла 80% времени. Через 8 часов дом сиял.
"Нам просто нравится видеть хорошие результаты, нам нравится работать и устанавливать хорошие отношения с нашими клиентами", — делится впечатлениями пара.
Напомним, что недавно возле Нью-Йорка поймали гигантского гладкохвостого ската весом 180 кг. А одной американке пришлось ампутировать все конечности из-за того, что она съела купленную на рынке тилапию.