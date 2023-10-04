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Рідкість для тих місць: біля Нью-Йорка спіймали ската-велетня

4 жовтня 2023 20:16
- Євгенія Брюховецька
Рідкість для тих місць: біля Нью-Йорка спіймали ската-велетня
Рибалки спіймали рідкісного ската. Фото: google.com
- Євгенія Брюховецька

Поблизу Нью-Йорка спіймали ската вагою понад 180 кг. Таке явище демонструє наслідки глобального потепління океанів.

Про це пише The Telegraph.

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Що відомо

Величезну рибу вагою понад 400 футів (180 кг) виявила команда дослідників у незвичному місці — затоці Лонг-Айленд. Скат має довжину понад шість футів і ширину п'ять футів.

Зазначається, що рудохвостих представників майже ніколи не помічають у тій місцевості, зазвичай вони зустрічаються у місцях від Вірджинії до Мексиканської затоки.

Рибу скат спіймали біля Нью-Йорку

Реакція науковців

Морський біолог з Департаменту енергетики та захисту навколишнього середовища штату Коннектикут Девід Молнар назвав цю знахідку "неймовірним уловом".

"Цей вид повільно розширював свій ареал за останні два десятиліття, в першу чергу через наслідки глобального потепління океанів і раціонального управління рибальством", — сказав він. 

Команда дослідників тримала ската на спині, щоб його було легше випустити назад в океан.

"Замість того, щоб намагатися перевернути тварину, наша команда швидко зробила деякі виміри і негайно повернула ската у воду, щоб спостерігати, як він відпливає живим і здоровим", — заявили вони.

Як відомо, скати мають отруйний хребет у хвості з гострими лезами, але вони не є агресивними й нападають на людей лише тоді, коли їх спровокувати.

Нагадаємо, що на Вінничині у великого українського виробника осетрової ікри загинуло дев'ять тонн племінної азовської осетри. Сталося це через забруднення місцевого водосховища.

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