Рідкість для тих місць: біля Нью-Йорка спіймали ската-велетня
Поблизу Нью-Йорка спіймали ската вагою понад 180 кг. Таке явище демонструє наслідки глобального потепління океанів.
Про це пише The Telegraph.
Що відомо
Величезну рибу вагою понад 400 футів (180 кг) виявила команда дослідників у незвичному місці — затоці Лонг-Айленд. Скат має довжину понад шість футів і ширину п'ять футів.
Зазначається, що рудохвостих представників майже ніколи не помічають у тій місцевості, зазвичай вони зустрічаються у місцях від Вірджинії до Мексиканської затоки.
Реакція науковців
Морський біолог з Департаменту енергетики та захисту навколишнього середовища штату Коннектикут Девід Молнар назвав цю знахідку "неймовірним уловом".
"Цей вид повільно розширював свій ареал за останні два десятиліття, в першу чергу через наслідки глобального потепління океанів і раціонального управління рибальством", — сказав він.
Команда дослідників тримала ската на спині, щоб його було легше випустити назад в океан.
"Замість того, щоб намагатися перевернути тварину, наша команда швидко зробила деякі виміри і негайно повернула ската у воду, щоб спостерігати, як він відпливає живим і здоровим", — заявили вони.
Як відомо, скати мають отруйний хребет у хвості з гострими лезами, але вони не є агресивними й нападають на людей лише тоді, коли їх спровокувати.
Нагадаємо, що на Вінничині у великого українського виробника осетрової ікри загинуло дев'ять тонн племінної азовської осетри. Сталося це через забруднення місцевого водосховища.