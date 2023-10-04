Редкость для тех мест: возле Нью-Йорка поймали ската-великана

Рыбаки поймали редкого ската. Фото: google.com

Вблизи Нью-Йорка поймали ската весом более 180 кг. Такое явление показывает последствия глобального потепления океанов.

Об этом пишет The Telegraph.

Читайте также:

Что известно

Огромную рыбу весом более 400 футов (180 кг) обнаружила команда исследователей в необычном месте – заливе Лонг-Айленд. Скат имеет длину более шести футов и ширину пять футов.

Отмечается, что рыжехвостых представителей почти никогда не замечают в той местности, обычно они встречаются в местах от Виргинии до Мексиканского залива.

Реакция ученых

Морской биолог из Департамента энергетики и защиты окружающей среды штата Коннектикут Дэвид Молнар назвал эту находку "невероятным уловом".

"Этот вид медленно расширял свой ареал за последние два десятилетия, в первую очередь из-за последствий глобального потепления океанов и рационального управления рыболовством", — сказал он.

Команда исследователей держала ската на спине, чтобы его было легче выпустить обратно в океан.

"Вместо того, чтобы пытаться перевернуть животное, наша команда быстро сделала некоторые замеры и немедленно вернула ската в воду, чтобы наблюдать, как он уходит живым и здоровым", — заявили они.

Как известно, скаты имеют ядовитый позвоночник в хвосте с острыми лезвиями, но они не агрессивны и нападают на людей только тогда, когда их спровоцировать.

Напомним, что в Винницкой области у крупного украинского производителя осетровой икры погибли девять тонн племенной азовской осетры. Произошло это из-за загрязнения местного водохранилища.