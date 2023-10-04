Редкость для тех мест: возле Нью-Йорка поймали ската-великана
Вблизи Нью-Йорка поймали ската весом более 180 кг. Такое явление показывает последствия глобального потепления океанов.
Об этом пишет The Telegraph.
Что известно
Огромную рыбу весом более 400 футов (180 кг) обнаружила команда исследователей в необычном месте – заливе Лонг-Айленд. Скат имеет длину более шести футов и ширину пять футов.
Отмечается, что рыжехвостых представителей почти никогда не замечают в той местности, обычно они встречаются в местах от Виргинии до Мексиканского залива.
Реакция ученых
Морской биолог из Департамента энергетики и защиты окружающей среды штата Коннектикут Дэвид Молнар назвал эту находку "невероятным уловом".
"Этот вид медленно расширял свой ареал за последние два десятилетия, в первую очередь из-за последствий глобального потепления океанов и рационального управления рыболовством", — сказал он.
Команда исследователей держала ската на спине, чтобы его было легче выпустить обратно в океан.
"Вместо того, чтобы пытаться перевернуть животное, наша команда быстро сделала некоторые замеры и немедленно вернула ската в воду, чтобы наблюдать, как он уходит живым и здоровым", — заявили они.
Как известно, скаты имеют ядовитый позвоночник в хвосте с острыми лезвиями, но они не агрессивны и нападают на людей только тогда, когда их спровоцировать.
Напомним, что в Винницкой области у крупного украинского производителя осетровой икры погибли девять тонн племенной азовской осетры. Произошло это из-за загрязнения местного водохранилища.