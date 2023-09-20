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Американці ампутували всі кінцівки через куплену на ринку рибу

20 вересня 2023 08:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Американці ампутували всі кінцівки через куплену на ринку рибу
Риба на ринку. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканка Каліфорнії у віці 40 років зіткнулася із серйозною бактеріальною інфекцією після вживання риби, придбаної на ринку у Сан-Хосе. Після цього лікарям довелося провести операцію щодо ампутації всіх її кінцівок.

Про це повідомляє Independent.

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За словами фахівців, захворювання може стати частіше, що зустрічається через негативні наслідки кліматичних змін.

На платформі GoFundMe, запущеній Анною Мессіною — знайомої сім'ї, зазначено, що Лаура Барахас приготувала і їла рибу, після чого була в лікарні близько місяця. Згідно WHNT News 19, проблеми почалися після того, як Барахас поїла тиляпію і з'явилися симптоми інфекції Vibrio vulnificus.

Своєю чергою, Центр контролю та запобігання хворобам США (CDC) повідомляє, що люди можуть підхопити інфекцію від сирих або не просмажених морепродуктів, або за наявності відкритої рани.

Симптоми інфекції після вживання риби

CDC раніше висловило побоювання щодо інфекцій Vibrio через теплі прибережні води. Нещодавнє дослідження у Scientific Reports говорить про те, що глобальне потепління може спричинити збільшення випадків таких інфекцій.

Захворювання Vibrio vulnificus вважається небезпечним: приблизно 20% інфікованих людей можуть померти за лічені дні. Захворілі можуть потребувати екстреної медичної допомоги, включаючи ампутацію та видалення пошкоджених тканин.

Основні симптоми інфекції включають тваринні спазми, діарею, блювання, лихоманку та шкірні пухирі. Якщо інфекція потрапляє у рану, можуть виявитися додаткові симптоми.

Бактерії Vibrio можна виявити з урахуванням аналізу крові, калу чи рани пацієнта.

CDC настійно рекомендує дотримуватися правил гігієнічної безпеки під час роботи з сирими морепродуктами. Певні групи людей, такі як хворі на рак, ВІЛ, діабет або приймають певні ліки, знаходяться під посиленим ризиком ускладнень.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вже зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм, один з яких летальний. За даними фахівців, людина загинула через вживання риби домашнього приготування. Біологи кажуть, що через трагедію на Каховській ГЕС їсти рибу небезпечно та застерігають людей не купувати її на стихійних ринках.

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