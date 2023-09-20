Американке ампутировали все конечности из-за купленной на рынке рыбы

Рыба на рынке. Фото: Global Look Press

Жительница Калифорнии в возрасте 40 лет столкнулась с серьезной бактериальной инфекцией после употребления рыбы, приобретенной на рынке в Сан-Хосе. После этого врачам пришлось провести операцию по ампутации всех ее конечностей.

Об этом сообщает Independent.

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По словам специалистов, заболевание может стать чаще встречающимся из-за негативных последствий климатических изменений.

На платформе GoFundMe, запущенной Анной Мессиной — знакомой семьи, указано, что Лаура Барахас приготовила и употребила в пищу рыбу, после чего была в больнице около месяца. Согласно WHNT News 19, проблемы начались после того, как Барахас употребила тилапию и появились симптомы инфекции Vibrio vulnificus.

В свою очередь, Центр контроля и предотвращения болезней США (CDC) сообщает, что люди могут подхватить инфекцию от сырых или не прожаренных морепродуктов, или при наличии открытой раны.

Симптомы инфекции после употребления рыбы

CDC ранее выразило опасения относительно инфекций Vibrio из-за теплых прибрежных вод. Недавнее исследование в Scientific Reports говорит о том, что глобальное потепление может вызвать увеличение случаев таких инфекций.

Заболевание Vibrio vulnificus считается опасным: примерно 20% инфицированных людей могут умереть за считанные дни. Заболевшие могут нуждаться в экстренной медицинской помощи, включая ампутацию и удаление поврежденных тканей.

Основные симптомы инфекции включают животные спазмы, диарею, рвоту, лихорадку и кожные волдыри. Если инфекция попадает в рану, могут проявиться дополнительные симптомы.

Бактерии Vibrio можно выявить на основе анализа крови, кала или раны пациента.

CDC настоятельно рекомендует соблюдать правила гигиенической безопасности при работе с сырыми морепродуктами. Определенные группы людей, такие как больные раком, ВИЧ, диабетом или принимающие определенные лекарства, находятся под усиленным риском осложнений.

Напомним, что в Днепропетровской области уже зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом, один из которых летальный. По данным специалистов, человек погиб из-за употребления рыбы домашнего приготовления. Биологи говорят, что из-за трагедии на Каховской ГЭС есть рыбу опасно и предостерегают людей не покупать ее на стихийных рынках.