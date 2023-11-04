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Складна оптична головоломка, — знайти метелика в соняшниках майже неможливо

4 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайти метелика в соняшниках майже неможливо
Знайдіть метелика. Малюнок: dudolf.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця яскрава та запаморочлива головоломка змушує навіть найдосвідченіших розумників чухати потилиці, намагаючись знайти відповідь. Спробуйте знайти метелика навіть без обмеження часу.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Якщо ви зможете знайти метелика, що сховався у соняшнику, менш за 10 секунд, ваш візуальний інтелект та IQ можуть бути набагато вищими за середній.

Вперше цей малюнок представив угорський художник Гергей Дудаш, який часто кидає виклик шанувальникам у своєму блозі та книжках.

На ілюстрації зображено поле соняшників з милими звірятами, які шукають комаху.

Ви вже знайшли метелика? Ось вам корисна підказка: спрямуйте погляд у лівий верхній кут зображення.

Ви помітите, що крила комахи такого ж жовтого відтінку, як і пелюстки соняшника.

Метелик сховався під однією квіткою і знаходиться над маленькою пташкою.

Не припиняйте практикувати ці головоломки, оскільки вони можуть покращити роботу мозку.

"Візуальні головоломки можуть дати вам гарне розумове тренування, яке, своєю чергою, допоможе мислити ефективніше та легше розв'язувати проблеми", — написав ZenBuisness.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували не менш цікаві оптичні головоломки — тут і тут.

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