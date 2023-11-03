Оптична головоломка: не всі знайдуть 13 маленьких собак на великому пляжі

Великий пляж, багато собак. Малюнок: The Sun.

Чи вистачить вам хисту та завзяття знайти 13 собак, які розбіглися по пляжу. У вас є на це 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Якщо ви зможете знайти усіх друзів людини за десять секунд на зображенні нижче, можливо, у вас ідеальний зір та чудова увага.

Оптична головоломка "Знайди 13 собак"

Ностальгічно згадуємо про теплу пору року, прохолодний вечірній морський бриз, солоне повітря. Більшість з нас сумуватиме за пляжними днями.

На зображенні вище заховано 13 собак, які насолоджуються морським бризом на узбережжі.

Як швидко ви зможете знайти їх усіх?

Дайте собі десять секунд, щоб перевірити, чи зможете ви розгадати цю головоломку.

На перший погляд, знайти усіх собак бути складно.

Якщо ви не зможете знайти їх, не хвилюйтеся, адже відповідь знаходиться внизу.

Остання підказка: деякі тварини на картині розташовані вздовж скель, інші — ближче до води.

Правильна відповідь

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