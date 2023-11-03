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Оптическая головоломка, — не просто найти 13 собак на пляже за 10 секунд

3 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: не все найдут 13 маленьких собак на большом пляже
Большой пляж, много собак. Рисунок: The Sun.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Хватит вам таланта и рвения найти 13 собак, разбежавшихся по пляжу. У вас есть на это 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Если вы сможете найти всех друзей человека за десять секунд на картинке ниже, возможно, у вас идеальное зрение и отличное внимание.

Оптическая головоломка "Найди 13 собак"

Вспоминаем с ностальгией о теплом времени года, прохладном вечернем морском бризе, соленом воздухе. Большинство из нас будет скучать по пляжным дням.

На картинке выше спрятано 13 собак, наслаждающихся морским бризом на побережье.

Как быстро вы можете найти их всех?

Дайте себе десять секунд, чтобы проверить, сможете ли вы разгадать эту головоломку.

На первый взгляд найти всех собак будет сложно.

Если вы не сможете найти их, не беспокойтесь, ведь ответ находится внизу.

Последняя подсказка: некоторые животные на картине расположены вдоль скал, другие ближе к воде.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали интересные и забавные оптические головоломки здесь и здесь.

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