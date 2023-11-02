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Оптическая головоломка — люди с высоким IQ заметят змею среди жирафов за 11 секунд

2 ноября 2023 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только люди с высоким IQ заметят змею среди жирафов за 11 секунд
Где-то тут затаилась змея. Рисунок: Playbuzz
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лишь самые сообразительные люди могут заметить коварную змею, скрывающуюся среди группы жирафов, поднимающих свои шеи над лесом. Сделайте это как можно быстрее.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найдите змею"

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На красочном изображении видны стада длинношеих саванных жирафов, мирно пасущихся между деревьями. Кажется, что нарисованные животные вытягивают шеи, чтобы перекусить вкусными листьями над головой.

Но где-то среди них скрывается очень коварная змея. Она использует свой похожий цвет и длинное стройное тело, чтобы походить на одного из жирафов.

Если вы имеете высокий IQ, то сможете найти этого пресмыкающегося всего за 11 секунд.

Итак, попробуйте, сможете ли вы разглядеть незаметную змею?

Посмотрите внимательно, возможно, удастся ее рассмотреть?

Вам повезло?

Прекрасно, если вы заметили змею, но не волнуйтесь, если нет, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.

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