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Оптическая головоломка — спасите гусей, найдите хищника на рисунке за 10 секунд

27 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка — спасите гусей, найдите хищника на рисунке за 10 секунд
Где находится хищник? Рисунок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Стадо гусей остановилось под деревом, где его ждет большая опасность. Гуси не видят хищника, а вы?

Найдите большое опасное животное на рисунке за 10 секунд.

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Развивающие головоломки

  • Головоломки прекрасно развивают пространственное мышление, важное во многих сферах. К примеру, оно необходимо инженерам и архитекторам, дизайнерам и художникам, писателям и другим представителям творческих профессий.
  • С помощью логических загадок и занятий можно усовершенствовать внимание и память, сообразительность и абстрактное мышление, позволяющие находить правильные и нестандартные решения в сложных жизненных ситуациях.
  • Головоломки — это возможность интересно и с пользой провести время в кругу семьи или друзей. Такое увлекательное хобби может стать делом вашей жизни и расширить горизонты общения.

До сих пор не нашли хищника? Не унывайте, мы покажем, где он притаился.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.

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