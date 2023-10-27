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Оптична головоломка — врятуйте гусей, знайдіть хижака на малюнку за 10 секунд

27 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — врятуйте гусей, знайдіть хижака на малюнку за 10 секунд
Де знаходиться хижак? Малюнок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Стадо гусей зупинилося під деревом, де на нього чекає велика небезпека. Гуси не бачать хижака, а ви?

Знайдіть велику небезпечну тварину на малюнку за 10 секунд.

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Що розвивають головоломки

  • Головоломки чудово розвивають просторове мислення, яке важливе в багатьох сферах. Наприклад, воно необхідне інженерам і архітекторам, дизайнерам і художникам, письменникам та іншим представникам творчих професій.
  • За допомогою логічних загадок і занять можна удосконалювати увагу та пам'ять, кмітливість й абстрактне мислення, що дають змогу знаходити правильні та нестандартні рішення у складних життєвих ситуаціях.
  • Головоломки — це можливість цікаво та з користю провести час у колі сім'ї або друзів. Таке захопливе хобі може стати справою вашого життя та розширити горизонти спілкування.

Досі не знайшли хижака? Не сумуйте, ми покажемо, де він причаївся.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували надскладну оптичну головоломку з пошуку різноколірних квадратів. Також просили знайти на фото кота серед купи листя.

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