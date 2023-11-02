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Оптична головоломка — люди з високим IQ помітять змію серед жирафів за 11 секунд

2 листопада 2023 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише люди з високим IQ помітять змію серед жирафів за 11 секунд
Десь тут зачаїлася змія. Малюнок: Playbuzz
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише найкмітливіші люди можуть помітити підступну змію, що ховається серед групи жирафів, які підіймають свої шиї над лісом. Зробіть це якнайшвидше.

Головоломку запропонувала The Sun.

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На барвистому зображенні видно стадо довгошиїх саванних жирафів, які мирно пасуться поміж деревами. Здається, що намальовані тварини витягають шиї, щоб перекусити смачним листям над головою.

Але десь серед них ховається дуже підступна змія. Вона використовує свій схожий колір і довге струнке тіло, щоб бути схожою на одного з жирафів.

Якщо ви маєте високий IQ, то зможете знайти цього плазуна лише за 11 секунд.

Тож спробуйте, чи зможете ви розгледіти непомітну змію?

Подивіться уважно, можливо вдасться її розгледіти?

Вам пощастило?

Чудово, якщо ви помітили змію, але не хвилюйтеся, якщо ні, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.

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