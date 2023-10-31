Оптическая головоломка — найдите непохожее изображение за 5 секунд

Найдите другую пару. Рисунок: adme.media

На рисунке одна из забавных парочек барашка и овцы отличаются от других. Попробуйте быстро найти это отличие.

Старайтесь потратить на задание не больше 5 секунд.

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Польза от головоломок

"Мозг, как и любой другой орган в организме стареет в зависимости от того, как его используют. Подобно тому, как физическая активность укрепляет сердце, мышцы и кости, интеллектуальная деятельность укрепляет сопротивление мозга болезням", — отметил ведущий доктор Роберт П. Фридленд в интервью USA Today.

Итак, разгадывание головоломок, чтение, шахматы и подобные занятия являются наиболее доступными тренажерами для нашего мозга, поддерживающими его в тонусе.

Вы уже нашли оригиналов? Если нет, то не унывайте, мы их покажем.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.