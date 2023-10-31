Оптическая головоломка — найдите непохожее изображение за 5 секунд
На рисунке одна из забавных парочек барашка и овцы отличаются от других. Попробуйте быстро найти это отличие.
Старайтесь потратить на задание не больше 5 секунд.
Головоломка "Найдите отличную пару"
Польза от головоломок
"Мозг, как и любой другой орган в организме стареет в зависимости от того, как его используют. Подобно тому, как физическая активность укрепляет сердце, мышцы и кости, интеллектуальная деятельность укрепляет сопротивление мозга болезням", — отметил ведущий доктор Роберт П. Фридленд в интервью USA Today.
Итак, разгадывание головоломок, чтение, шахматы и подобные занятия являются наиболее доступными тренажерами для нашего мозга, поддерживающими его в тонусе.
Вы уже нашли оригиналов? Если нет, то не унывайте, мы их покажем.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.
Читайте Новини.LIVE!