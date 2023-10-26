Оптическая иллюзия — включите образное мышление, чтобы найти 4 животных на картинке

Найдите четыре животных. Рисунок: adme.media

Фермер гладит собаку по голове и рассматривает свои владения. Где-то здесь спрятались четыре животных, одно из них — морское.

Найдите всех животных на картинке за 16 секунд.

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Польза оптических иллюзий

Не стоит относиться к зрительным иллюзиям только как к недоразумению. Наше зрение не безупречно и может искажать входящую визуальную информацию, но эту его особенность люди научились использовать себе во благо.

Оптические иллюзии — лучший помощник художников, дизайнеров и архитекторов. Произведения искусства, затейливые формы, гармоничные здания, игра с цветами и оттенками и т.д. — так используют специалисты несовершенный зрительный механизм человека. Благодаря оптическим иллюзиям можно зрительно расширить маленькое помещение либо выстроить галерею, которая будет казаться бесконечной. Зрительные иллюзии давно используют для диагностики (например, тест пятен Роршаха) психических и психологических нарушений, проблем, заболеваний.

Вы уже нашли скрытых животных на рисунке? Если нет, не унывайте, мы покажем, где они находятся.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти вора на вечеринке и потерянный кошелек поклонника.