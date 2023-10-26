Оптическая иллюзия — включите образное мышление, чтобы найти 4 животных на картинке
26 октября 2023 07:25
Найдите четыре животных. Рисунок: adme.media
Фермер гладит собаку по голове и рассматривает свои владения. Где-то здесь спрятались четыре животных, одно из них — морское.
Найдите всех животных на картинке за 16 секунд.
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Польза оптических иллюзий
Не стоит относиться к зрительным иллюзиям только как к недоразумению. Наше зрение не безупречно и может искажать входящую визуальную информацию, но эту его особенность люди научились использовать себе во благо.
- Оптические иллюзии — лучший помощник художников, дизайнеров и архитекторов. Произведения искусства, затейливые формы, гармоничные здания, игра с цветами и оттенками и т.д. — так используют специалисты несовершенный зрительный механизм человека. Благодаря оптическим иллюзиям можно зрительно расширить маленькое помещение либо выстроить галерею, которая будет казаться бесконечной.
- Зрительные иллюзии давно используют для диагностики (например, тест пятен Роршаха) психических и психологических нарушений, проблем, заболеваний.
Вы уже нашли скрытых животных на рисунке? Если нет, не унывайте, мы покажем, где они находятся.
Правильный ответ
Раньше мы предлагали найти вора на вечеринке и потерянный кошелек поклонника.
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