Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Оптическая иллюзия — включите образное мышление, чтобы найти 4 животных на картинке arrow

Оптическая иллюзия — включите образное мышление, чтобы найти 4 животных на картинке

26 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия — включите образное мышление, чтобы найти 4 животных на картинке
Найдите четыре животных. Рисунок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Фермер гладит собаку по голове и рассматривает свои владения. Где-то здесь спрятались четыре животных, одно из них — морское.

Найдите всех животных на картинке за 16 секунд.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Найдите 4 скрытых животных"

Польза оптических иллюзий

Не стоит относиться к зрительным иллюзиям только как к недоразумению. Наше зрение не безупречно и может искажать входящую визуальную информацию, но эту его особенность люди научились использовать себе во благо.

  1. Оптические иллюзии — лучший помощник художников, дизайнеров и архитекторов. Произведения искусства, затейливые формы, гармоничные здания, игра с цветами и оттенками и т.д. — так используют специалисты несовершенный зрительный механизм человека. Благодаря оптическим иллюзиям можно зрительно расширить маленькое помещение либо выстроить галерею, которая будет казаться бесконечной.
  2. Зрительные иллюзии давно используют для диагностики (например, тест пятен Роршаха) психических и психологических нарушений, проблем, заболеваний.

Вы уже нашли скрытых животных на рисунке? Если нет, не унывайте, мы покажем, где они находятся.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти вора на вечеринке и потерянный кошелек поклонника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме