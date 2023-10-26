Оптична ілюзія — увімкніть образне мислення, щоб знайти 4 тварин на картинці

Знайдіть чотири тварини. Малюнок: adme.media

Фермер гладить собаку по голові та роздивляється свої володіння. Десь тут сховалися чотири тварини, одна з них — морська.

Знайдіть усіх тварин на картинці за 16 секунд.

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Оптична ілюзія "Знайдіть 4 прихованих тварин"

Користь оптичних ілюзій

Не варто ставитися до зорових ілюзій лише як до непорозуміння. Наш зір не бездоганний та може спотворювати вхідну візуальну інформацію, але цю його особливість люди навчилися використовувати собі на благо.

Оптичні ілюзії — найкращий помічник художників, дизайнерів та архітекторів. Твори мистецтва, вигадливі форми, гармонійні будівлі, гра з квітами та відтінками тощо — так використовують фахівці недосконалий зоровий механізм людини. Завдяки оптичним ілюзіям можна візуально розширити простір в невеликому приміщенні або побудувати галерею, яка буде здаватися нескінченною. Зорові ілюзії давно використовують для діагностики (наприклад, тест плям Роршаха) психічних та психологічних порушень, проблем, захворювань.

Ви вже знайшли прихованих тварин на малюнку? Якщо ні, не сумуйте, ми покажемо, де вони знаходяться.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти злодія на вечірці та загублений гаманець залицяльника.