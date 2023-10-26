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Оптична ілюзія — увімкніть образне мислення, щоб знайти 4 тварин на картинці

26 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія — увімкніть образне мислення, щоб знайти 4 тварин на картинці
Знайдіть чотири тварини. Малюнок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Фермер гладить собаку по голові та роздивляється свої володіння. Десь тут сховалися чотири тварини, одна з них — морська.

Знайдіть усіх тварин на картинці за 16 секунд.

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Користь оптичних ілюзій

Не варто ставитися до зорових ілюзій лише як до непорозуміння. Наш зір не бездоганний та може спотворювати вхідну візуальну інформацію, але цю його особливість люди навчилися використовувати собі на благо.

  1. Оптичні ілюзії — найкращий помічник художників, дизайнерів та архітекторів. Твори мистецтва, вигадливі форми, гармонійні будівлі, гра з квітами та відтінками тощо — так використовують фахівці недосконалий зоровий механізм людини. Завдяки оптичним ілюзіям можна візуально розширити простір в невеликому приміщенні або побудувати галерею, яка буде здаватися нескінченною.
  2. Зорові ілюзії давно використовують для діагностики (наприклад, тест плям Роршаха) психічних та психологічних порушень, проблем, захворювань.

Ви вже знайшли прихованих тварин на малюнку? Якщо ні, не сумуйте, ми покажемо, де вони знаходяться.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти злодія на вечірці та загублений гаманець залицяльника.

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