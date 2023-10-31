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Оптична головоломка — знайдіть несхоже зображення за 5 секунд

31 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — знайдіть несхоже зображення за 5 секунд
Знайдіть іншу пару. Малюнок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку одна з кумедних парочок баранчика та вівці відрізняються від інших. Спробуйте швидко знайти цю відмінність.

Намагайтеся витратити на завдання не більше 5 секунд.

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Користь від головоломок

"Мозок, як і будь-який інший орган в організмі старіє залежно від того, як його використовують. Подібно до того, як фізична активність робить міцнішими серце, м’язи та кістки, інтелектуальна діяльність зміцнює опір мозку хворобам", — зазначив провідний доктор Роберт П. Фрідленд в інтерв’ю USA Today.

Отже, розгадування головоломок, читання, шахи та подібні заняття є найдоступнішими тренажерами для нашого мозку, що підтримують його в тонусі.

Ви вже знайшли оригіналів? Якщо ні, то не сумуйте, ми їх покажемо.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.

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