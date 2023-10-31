Оптична головоломка — знайдіть несхоже зображення за 5 секунд
На малюнку одна з кумедних парочок баранчика та вівці відрізняються від інших. Спробуйте швидко знайти цю відмінність.
Намагайтеся витратити на завдання не більше 5 секунд.
Головоломка "Знайдіть відмінну пару"
Користь від головоломок
"Мозок, як і будь-який інший орган в організмі старіє залежно від того, як його використовують. Подібно до того, як фізична активність робить міцнішими серце, м’язи та кістки, інтелектуальна діяльність зміцнює опір мозку хворобам", — зазначив провідний доктор Роберт П. Фрідленд в інтерв’ю USA Today.
Отже, розгадування головоломок, читання, шахи та подібні заняття є найдоступнішими тренажерами для нашого мозку, що підтримують його в тонусі.
Ви вже знайшли оригіналів? Якщо ні, то не сумуйте, ми їх покажемо.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.
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