Оптична головоломка — знайдіть несхоже зображення за 5 секунд

Знайдіть іншу пару. Малюнок: adme.media

На малюнку одна з кумедних парочок баранчика та вівці відрізняються від інших. Спробуйте швидко знайти цю відмінність.

Намагайтеся витратити на завдання не більше 5 секунд.

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Користь від головоломок

"Мозок, як і будь-який інший орган в організмі старіє залежно від того, як його використовують. Подібно до того, як фізична активність робить міцнішими серце, м’язи та кістки, інтелектуальна діяльність зміцнює опір мозку хворобам", — зазначив провідний доктор Роберт П. Фрідленд в інтерв’ю USA Today.

Отже, розгадування головоломок, читання, шахи та подібні заняття є найдоступнішими тренажерами для нашого мозку, що підтримують його в тонусі.

Ви вже знайшли оригіналів? Якщо ні, то не сумуйте, ми їх покажемо.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.