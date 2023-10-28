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Оптична головоломка — знайдіть особливих закоханих на трьох картинках

28 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — знайдіть особливих закоханих на трьох картинках
Знайдіть іншу пару. Малюнок: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На картинках ми бачимо групи однакових закоханих. Знайдіть серед них особливі парочки.

Гадаємо, що по 5 секунд на один малюнок вам вистачить.

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Перша група

Друга група

Третя група

Чим корисні головоломки

  1. Розумове тренування стимулює обидві частини мозку — ліву (логічну) та праву (творчу) сторони. Розгадування головоломок допомагає зміцнити існуючі зв’язки між клітинами мозку, що сприяє створенню нових нейронних зв’язків та покращує розумову швидкість та процеси мислення.
  2. Розгадування головоломок дозволяє розслабити свій розум, що може допомогти трохи зняти стрес та забезпечити почуття спокою.
  3. Якщо у вас виникають труднощі з концентрацією на навчанні або роботі, гарною ідеєю буде розгадати головоломку, перезавантажуючи мозок.

Ви вже знайшли особливі парочки? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильні відповіді

Раніше ми пропонували знайти на малюнку приховане кошеня за 12 секунд. Також лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд — спробуйте свої сили.

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