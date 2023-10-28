Оптическая головоломка — найдите особых влюбленных на трех картинках

Найдите другую пару. Рисунок: adme.media

На картинках мы видим группы одинаковых влюбленных. Найдите среди них особые парочки.

Полагаем, что по 5 секунд на один рисунок вам хватит.

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Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Чем полезны головоломки

Умственная тренировка стимулирует обе части мозга — левую (логическую) и правую (творческую) стороны. Разгадывание головоломок помогает укрепить существующие связи между клетками мозга, что способствует созданию новых нейронных связей и улучшает умственную скорость и процессы мышления. Разгадывание головоломок позволяет расслабить свой ум, что может помочь снять стресс и обеспечить чувство покоя. Если у вас возникают трудности с концентрацией на обучении или работе, хорошая идея будет разгадать головоломку, перезагружая мозг.

Вы уже нашли особые парочки? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильные ответы

Ранее мы предлагали найти на рисунке скрытого котенка за 12 секунд. Также только 10% людей могут найти букву Q за 10 секунд — попробуйте свои силы.