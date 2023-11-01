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Оптическая головоломка — найдите три незаметных различия между двумя картинками

1 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эта оптическая головоломка потребует максимального напряжения внимания
Найдите три отличия. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Два, на первый взгляд, одинаковых изображения, на самом деле отличаются деталями. Как минимум одну из них будет обнаружить крайне не просто.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Польза от поиска отличий на рисунках

Нервы органов зрения в 20 раз толще нервов органов слуха. Поэтому у большинства людей зрительная память превалирует над слуховой. Впрочем, не у всех отлично работает визуальное запоминание информации.

Может казаться, что поиск отличий — это не более чем игрушка для детей. Но систематическое разгадывание таких головоломок помогает людям замечать в визуальных образах детали. А это в свою очередь способствует улучшению памяти.

Вы уже нашли все отличия? Проверьте свой вариант с разгадкой этой головоломки.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.

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