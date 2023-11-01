Эта оптическая головоломка потребует максимального напряжения внимания

Найдите три отличия. Рисунок: Fresherslive.

Два, на первый взгляд, одинаковых изображения, на самом деле отличаются деталями. Как минимум одну из них будет обнаружить крайне не просто.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Оптическая иллюзия "Найдите три отличия"

Фермер отдыхает с газетой в руках. Рядом с ним лежит его верная собака. Чем они отличаются?

Польза от поиска отличий на рисунках

Нервы органов зрения в 20 раз толще нервов органов слуха. Поэтому у большинства людей зрительная память превалирует над слуховой. Впрочем, не у всех отлично работает визуальное запоминание информации.

Может казаться, что поиск отличий — это не более чем игрушка для детей. Но систематическое разгадывание таких головоломок помогает людям замечать в визуальных образах детали. А это в свою очередь способствует улучшению памяти.

Вы уже нашли все отличия? Проверьте свой вариант с разгадкой этой головоломки.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.