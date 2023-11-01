Эта оптическая головоломка потребует максимального напряжения внимания

Оптическая головоломка — найдите три незаметных различия между двумя картинками
Два, на первый взгляд, одинаковых изображения, на самом деле отличаются деталями. Как минимум одну из них будет обнаружить крайне не просто.
Головоломку предложил сайт Freshers Live.
Оптическая иллюзия "Найдите три отличия"
Фермер отдыхает с газетой в руках. Рядом с ним лежит его верная собака. Чем они отличаются?
Польза от поиска отличий на рисунках
Нервы органов зрения в 20 раз толще нервов органов слуха. Поэтому у большинства людей зрительная память превалирует над слуховой. Впрочем, не у всех отлично работает визуальное запоминание информации.
Может казаться, что поиск отличий — это не более чем игрушка для детей. Но систематическое разгадывание таких головоломок помогает людям замечать в визуальных образах детали. А это в свою очередь способствует улучшению памяти.
Вы уже нашли все отличия? Проверьте свой вариант с разгадкой этой головоломки.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.
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