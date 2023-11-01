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Оптична головоломка — знайдіть три непомітні відмінності між двома картинками

1 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ця оптична головоломка потребуватиме максимального напруження уваги
Знайдіть три відмінності. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Два, на перший погляд, однакових зображення, насправді відрізняються деталями. Як мінімум одну з них буде знайти вкрай не просто.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Користь від пошуку відмінностей на малюнках

Нерви органів зору у 20 разів товщі за нерви органів слуху. Тому у більшості людей зорова пам'ять превалює над слуховою. Втім, не у всіх чудово працює візуальне запам'ятовування інформації.

Може здаватися, що пошук відмінностей — це не більш як забавка для дітей. Але систематичне розгадування таких головоломок допомагає людям помічати у візуальних образах деталі. А це своєю чергою сприяє покращенню пам'яті.

Ви вже знайшли уві відмінності? Перевірте свій варіант з розгадкою цієї головоломки.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.

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