Ця оптична головоломка потребуватиме максимального напруження уваги

Знайдіть три відмінності. Малюнок: Fresherslive.

Два, на перший погляд, однакових зображення, насправді відрізняються деталями. Як мінімум одну з них буде знайти вкрай не просто.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Користь від пошуку відмінностей на малюнках

Нерви органів зору у 20 разів товщі за нерви органів слуху. Тому у більшості людей зорова пам'ять превалює над слуховою. Втім, не у всіх чудово працює візуальне запам'ятовування інформації.

Може здаватися, що пошук відмінностей — це не більш як забавка для дітей. Але систематичне розгадування таких головоломок допомагає людям помічати у візуальних образах деталі. А це своєю чергою сприяє покращенню пам'яті.

Ви вже знайшли уві відмінності? Перевірте свій варіант з розгадкою цієї головоломки.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.