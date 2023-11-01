Ця оптична головоломка потребуватиме максимального напруження уваги

Оптична головоломка — знайдіть три непомітні відмінності між двома картинками
Два, на перший погляд, однакових зображення, насправді відрізняються деталями. Як мінімум одну з них буде знайти вкрай не просто.
Головоломку запропонував сайт Freshers Live.
Оптична ілюзія "Знайдіть три відмінності"
Фермер відпочиває з газетою у руках. Поряд з ним лежить його вірний собака. Чим вони відрізняються?
Користь від пошуку відмінностей на малюнках
Нерви органів зору у 20 разів товщі за нерви органів слуху. Тому у більшості людей зорова пам'ять превалює над слуховою. Втім, не у всіх чудово працює візуальне запам'ятовування інформації.
Може здаватися, що пошук відмінностей — це не більш як забавка для дітей. Але систематичне розгадування таких головоломок допомагає людям помічати у візуальних образах деталі. А це своєю чергою сприяє покращенню пам'яті.
Ви вже знайшли уві відмінності? Перевірте свій варіант з розгадкою цієї головоломки.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.
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