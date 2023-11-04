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Сложная оптическая головоломка, — найти бабочку в подсолнечниках почти невозможно

4 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найти бабочку в подсолнечниках почти невозможно
Найдите бабочку. Рисунок: dudolf.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта яркая и головокружительная головоломка заставляет даже самых опытных умников чесать затылки, пытаясь найти ответ. Попытайтесь найти бабочки даже без ограничения времени.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найдите бабочку"

Если вы сможете найти бабочку, спрятанную в подсолнечнике менее, чем за 10 секунд, ваш визуальный интеллект и IQ могут быть намного выше среднего.

Впервые этот рисунок представил венгерский художник Гергей Дудаш, часто бросающий вызов поклонникам в своем блоге и книгах.

На иллюстрации изображено поле подсолнечников с милыми зверьками, которые ищут насекомое.

Вы уже нашли бабочку? Вот вам полезна подсказка: направьте взгляд в левый верхний угол изображения.

Вы заметите, что крылья насекомого такого же желтого оттенка, как и лепестки подсолнечника.

Бабочка укрылась под одним цветком и находится над маленькой птичкой.

Не переставайте практиковать головоломки, поскольку они могут улучшить работу мозга.

"Визуальные головоломки могут дать вам хорошую умственную тренировку, которая в свою очередь поможет мыслить эффективнее и легче решать проблемы", — написал ZenBuisness.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали не менее интересные оптические головоломки – здесь и здесь.

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