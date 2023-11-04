Сложная оптическая головоломка, — найти бабочку в подсолнечниках почти невозможно
Эта яркая и головокружительная головоломка заставляет даже самых опытных умников чесать затылки, пытаясь найти ответ. Попытайтесь найти бабочки даже без ограничения времени.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Найдите бабочку"
Если вы сможете найти бабочку, спрятанную в подсолнечнике менее, чем за 10 секунд, ваш визуальный интеллект и IQ могут быть намного выше среднего.
Впервые этот рисунок представил венгерский художник Гергей Дудаш, часто бросающий вызов поклонникам в своем блоге и книгах.
На иллюстрации изображено поле подсолнечников с милыми зверьками, которые ищут насекомое.
Вы уже нашли бабочку? Вот вам полезна подсказка: направьте взгляд в левый верхний угол изображения.
Вы заметите, что крылья насекомого такого же желтого оттенка, как и лепестки подсолнечника.
Бабочка укрылась под одним цветком и находится над маленькой птичкой.
Не переставайте практиковать головоломки, поскольку они могут улучшить работу мозга.
"Визуальные головоломки могут дать вам хорошую умственную тренировку, которая в свою очередь поможет мыслить эффективнее и легче решать проблемы", — написал ZenBuisness.
Правильный ответ
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