Чим підживити виноград у серпні, щоб збільшити врожай вдвічі — доступні добрива

Винороб збирає великий врожай винограду. Фото: bzh.life/ua

Виростити здоровий, солодкий, соковитий та великий врожай винограду можливо. Особливо, якщо знати певні хитрощі щодо догляду за рослиною, а також вчасно підживлювати її правильним добривом.

Розповідаємо, чим підгодувати виноград у серпні, щоб збільшити врожай, як мінімум, вдвічі.

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Якими добривами підживити виноград у серпні

Як запевняють досвідчені садівники, найкраще використовувати натуральні добрива. По перше, вони, як правило, більш доступні за ціною. А по-друге, органічні добрива добре впливають на ґрунт та підвищують його родючість.

У той час як хімічні, синтетичні суміші не збільшують родючості ґрунту й можуть знищити корисні грибки та бактерії, що живуть у саду.

Найкращі добрива для винограду в серпні:

борна кислота;

зола;

коров’як.

Якщо виноград пізнього сорту, тоді візьміть до уваги монофосфат калію. Засіб покращить якість та кількість ягід на виноградних гронах.

Великий врожай винограду. Фото: google.com

Як використовувати різні добрива для винограду у серпні

Як використовують борну кислоту

У природі борна кислота зустрічається у вигляді мінералу сассоліна, а також в термальних водах та природних розсолах. Вже оброблену борну кислоту застосовують у різних сферах життя, зокрема в медицині, а також як добриво для рослин.

Цю речовину використовують для позакореневої обробки. Вона допомагає покращити смак винограду та збільшити розмір самих ягід.

Щоб отримати якісне добриво, необхідно розчинити 10 г засобу у 10 літрах води.

Оприскувати рослину слід водою, яка вистоювалася на сонці і є достатньо теплою, в жодному разі не можна робити це крижаною водою або гарячою.

Розчиняють в пропорції 10 г засобу на 10 л води.

Жінка-садівниця збирає врожай винограду. Фото: google.com

Як використовувати золу

Садівники з багатим досвідом підкреслюють, найкраще використовувати золу після спалювання картопляного бадилля або соняшника.

Для підживлення винограду необхідно підготувати наступне:

у 10 л води розчинити одну склянку (250 г) золи;

настоювати таку воду 24 години.

Використовувати таке добриво для винограду можна один раз на тиждень.

Зола — дармове комплексне добриво, яке містить у своєму складі практично весь комплекс потрібних винограду макро- і мікроелементів, причому в легкодоступній для рослин формі.

Як використовувати коров'як

Коров’як використовують лише в тому випадку, якщо в рослини спостерігається дефіцит азоту.

Як зазначають експерти, нестача азоту у винограду часто проявляється на початку вегетації, спричиняючи гальмування росту рослин: листя росте дрібним, блідо-зеленого забарвлення, грона розвиваються слабо. При сильному дефіциті ріст рослини може зовсім зупинитись.

На 1 літр засобу потрібно 10 л води. Настоювати також необхідно протягом доби.

Зробіть добриво для свого виноградника вчасно і рослина обов'язково віддячить вам великою кількістю соковитих ягід!

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