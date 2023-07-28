Чем подкормить виноград в августе, чтобы увеличить урожай — доступные удобрения

Винодел собирает большой урожай винограда. Фото: bzh.life/ua

Вырастить здоровый, сладкий, сочный и большой урожай винограда возможно. Особенно, если знать определенные хитрости по уходу за растением, а также вовремя подкармливать его правильным удобрением.

Рассказываем, чем прикормить виноград в августе, чтобы увеличить урожай как минимум вдвое.

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Какими удобрениями подкормить виноград в августе

Как уверяют опытные садоводы, лучше всего использовать натуральные удобрения. Во-первых, они более доступны по цене. А во-вторых, органические удобрения хорошо влияют на почву и повышают ее плодородие.

В то время как химические, синтетические смеси не увеличивают плодородие почвы и могут уничтожить полезные грибки и бактерии, обитающие в саду.

Лучшие удобрения для винограда в августе:

борная кислота;

зола;

коровяк.

Если виноград позднего сорта, тогда примите во внимание монофосфат калия. Средство улучшит качество и количество ягод на виноградных гроздях.

Большой урожай винограда. Фото: google.com

Как использовать различные удобрения для винограда в августе

Как используют борную кислоту

В природе борная кислота встречается в виде минерала сасолина, а также в термальных водах и природных рассолах. Уже обработанную борную кислоту применяют в различных сферах жизни, в частности в медицине, а также как удобрение для растений.

Это вещество используют для внекорневой обработки. Она помогает улучшить вкус винограда и увеличить размер ягод.

Чтобы получить качественное удобрение, необходимо растворить 10 г средства в 10 литрах воды.

Опрыскивать растение следует водой, которая выстаивалась на солнце и достаточно теплая, ни в коем случае нельзя делать это ледяной водой или горячей.

Растворяют в пропорции 10 г средства на 10 л. воды.

Женщина-садовница собирает урожай винограда. Фото: google.com

Как использовать золу

Садоводы с богатым опытом подчеркивают, лучше всего использовать золу после сжигания картофельной ботвы или подсолнечника.

Для подкормки винограда необходимо подготовить следующее:

в 10 л воды растворить один стакан (250 г) золы;

настаивать такую воду 24 часа.

Использовать такое удобрение для винограда можно раз в неделю.

Зола — дармовое комплексное удобрение, содержащее в своем составе практически весь комплекс нужных винограду макро- и микроэлементов, причем в легкодоступной для растений форме.

Как использовать коровяк

Коровяк используют только в том случае, если у растения наблюдается дефицит азота.

Как отмечают эксперты, недостаток азота у винограда часто проявляется еще в начале вегетации, вызывая торможение роста растений: листья растут мелкими, бледно-зеленой окраски, грозди развиваются слабо. При сильном дефиците рост растения может совсем остановиться.

На 1 литр средства требуется 10 л воды. Настаивать также нужно в течение суток.

Сделайте удобрение для своего виноградника вовремя и растение обязательно отблагодарите вас большим количеством сочных ягод!

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