Що садити на городі у липні 2023: корисні поради, щоб зібрати щедрий урожай

Що можна посадити у липні: список зелені, трав, овочів та багаторічних культур
Середина літа — час, коли городники та садівники збирають перші урожаї. До цього часу дозріває молода картопля, редиска, зелень, ягоди та ранні овочі. Також липень — гарний час, щоб засіяти свій город зеленню, травами, овочами, бобовими та багаторічними культурами. Так до вересня можна отримати ще один врожай.
Пропонуємо дізнатися, які культури можна посадити у липні.
Які особливості висаджування овочів в липні
У другому місяці літа можна висадити безліч культур, проте є особливості. Зокрема через спеку рослини дуже страждають від нестачі вологи, а тому перед посівом, посадкою слід добре полити водою борозни.
Досвідчені городники також рекомендують:
- садити сорти гібридної форми, ранні або ультраранні;
- дотримуватися сівозміни;
- перед посадкою слід прибрати бур'яни, очистити ґрунт, підпушити та внести добриво;
- перед посівом варто внести в ґрунт відро перепрілого перегною та 1 ст. л. нітрофоски на 1 кв. м. чи будь-яке комплексне мінеральне добриво.
Що можна садити у липні 2023: зелень та салати
Липень ідеально підходить для однорічних культур, зелені та салатів. У другий місяць весни можна сміливо саджати:
- браго (огіркова трава) — варто саджати не під прямими сонячними променями, а у напівтіні;
- кріп — насіння кропу має міцну оболонку, тому його краще замочити перед висіванням. Також його варто поливати, щоб він був зеленим та соковитим;
- петрушка;
- цибуля-порей;
- крес-салат — зелень цього салату з'являється вже за 2 тижні після висівання;
- листовий салат — після сходження паростків, листовий салат обов'язково потрібно прорідити;
- шпинат — насіння треба замочити у воді перед посівом. Вже за два тижні урожай шпинату буде готовий до збору;
- рукола — головне підготувати грядку та покласти чимало добрива.
Посів багаторічних культур у липні
З багаторічних культур можна сіяти цибулю, батун, шніт, щавель та ревінь. Також у липні можна сіяти насіння майже всіх квітів.
Садівники радять звернути увагу на такі багаторічні квіти:
- флокси;
- дельфініум;
- айстри;
- ромашка;
- мальва;
- гвоздика-піщанка;
- піретрум.
Які овочі можна садити у липні
У липні можна садити багато овочів. Тоді урожай буде готовий до збору вже восени.
Садівники та городники вважають, наступні культури слід посадити у другий місяць літа:
- редис — ґрунт має бути збагачений азотом, найкраще саджати на місце викопаної молодої картоплі;
- дайкон — у жовтні можна зібрати гарний урожай, який зберігатиметься до березня;
- ріпа — ґрунт для ріпи повинен бути вологий, інакше вона виросте дрібна і гірка;
- буряк — швидко росте на вузьких грядках, а скоротити термін дозрівання допоможе висаджування розсади;
- капуста (білокачанна, пекінська, броколі).
Що можна посадити на городі у липні: бобові культури
Липень — ідеальний період для бобових культур, урожай можна буде зібрати восени та зробити запаси на зиму. Можна посадити:
- горох;
- квасолю;
- боби.
Ці культури холодостійкі та швидко дозрівають. Важливо перед висіванням замочити насіння цих культур на 10-12 годин. А грядку під бобові потрібно добре полити.
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