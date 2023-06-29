Що садити на городі у липні 2023: корисні поради, щоб зібрати щедрий урожай

Дівчина працює у городі. Фото: freepik.com

Середина літа — час, коли городники та садівники збирають перші урожаї. До цього часу дозріває молода картопля, редиска, зелень, ягоди та ранні овочі. Також липень — гарний час, щоб засіяти свій город зеленню, травами, овочами, бобовими та багаторічними культурами. Так до вересня можна отримати ще один врожай.

Пропонуємо дізнатися, які культури можна посадити у липні.

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Які особливості висаджування овочів в липні

У другому місяці літа можна висадити безліч культур, проте є особливості. Зокрема через спеку рослини дуже страждають від нестачі вологи, а тому перед посівом, посадкою слід добре полити водою борозни.

Досвідчені городники також рекомендують:

садити сорти гібридної форми, ранні або ультраранні;

дотримуватися сівозміни;

перед посадкою слід прибрати бур'яни, очистити ґрунт, підпушити та внести добриво;

перед посівом варто внести в ґрунт відро перепрілого перегною та 1 ст. л. нітрофоски на 1 кв. м. чи будь-яке комплексне мінеральне добриво.

Робота на городі. Фото: freepik.com

Що можна садити у липні 2023: зелень та салати

Липень ідеально підходить для однорічних культур, зелені та салатів. У другий місяць весни можна сміливо саджати:

браго (огіркова трава) — варто саджати не під прямими сонячними променями, а у напівтіні;

кріп — насіння кропу має міцну оболонку, тому його краще замочити перед висіванням. Також його варто поливати, щоб він був зеленим та соковитим;

петрушка;

цибуля-порей;

крес-салат — зелень цього салату з'являється вже за 2 тижні після висівання;

листовий салат — після сходження паростків, листовий салат обов'язково потрібно прорідити;

шпинат — насіння треба замочити у воді перед посівом. Вже за два тижні урожай шпинату буде готовий до збору;

рукола — головне підготувати грядку та покласти чимало добрива.

Дівчина працює у городі. Фото: freepik.com

Посів багаторічних культур у липні

З багаторічних культур можна сіяти цибулю, батун, шніт, щавель та ревінь. Також у липні можна сіяти насіння майже всіх квітів.

Садівники радять звернути увагу на такі багаторічні квіти:

флокси;

дельфініум;

айстри;

ромашка;

мальва;

гвоздика-піщанка;

піретрум.

Висаджування чорнобривців. Фото: google.com

Які овочі можна садити у липні

У липні можна садити багато овочів. Тоді урожай буде готовий до збору вже восени.

Садівники та городники вважають, наступні культури слід посадити у другий місяць літа:

редис — ґрунт має бути збагачений азотом, найкраще саджати на місце викопаної молодої картоплі;

дайкон — у жовтні можна зібрати гарний урожай, який зберігатиметься до березня;

ріпа — ґрунт для ріпи повинен бути вологий, інакше вона виросте дрібна і гірка;

буряк — швидко росте на вузьких грядках, а скоротити термін дозрівання допоможе висаджування розсади;

капуста (білокачанна, пекінська, броколі).

Робота на городі. Фото: freepik.com

Що можна посадити на городі у липні: бобові культури

Липень — ідеальний період для бобових культур, урожай можна буде зібрати восени та зробити запаси на зиму. Можна посадити:

горох;

квасолю;

боби.

Ці культури холодостійкі та швидко дозрівають. Важливо перед висіванням замочити насіння цих культур на 10-12 годин. А грядку під бобові потрібно добре полити.

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