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Что можно посадить в июле: список зелени, трав, овощей и многолетних культур

29 июня 2023 07:05
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что сажать на огороде в июле 2023 года: полезные советы, чтобы собрать щедрый урожай
Девушка работает в огороде. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Середина лета — время, когда огородники и садоводы собирают первые урожаи. К этому времени созревает молодой картофель, редис, зелень, ягоды и ранние овощи. Также июль — хорошее время, чтобы засеять свой огород зеленью, травами, овощами, бобовыми и многолетними культурами. Так, к сентябрю можно получить еще один урожай.

Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июле.

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Какие особенности высадки овощей в июле

Во втором месяце лета можно высадить множество культур, но есть особенности. В частности, из-за жары растения очень страдают от недостатка влаги, а потому перед посевом, посадкой следует хорошо полить водой борозды.

Опытные огородники также рекомендуют:

  • сажать сорта гибридной формы, ранние или ультраранние;
  • соблюдать севооборот;
  • перед посадкой следует убрать сорняки, очистить почву, подпушить и внести удобрение;
  • перед посевом следует внести в грунт ведро перепревшего перегноя и 1 ст. л. нитрофоски на 1 кв. м. или любое комплексное минеральное удобрение.

 

Какие особенности высадки овощей в июле
Работа в огороде. Фото: freepik.com

Что можно сажать в июле 2023 года: зелень и салаты

Июль идеально подходит для однолетних культур, зелени и салатов. Во второй месяц весны можно смело сажать:

  • браго (огуречная трава) — следует сажать не под прямыми солнечными лучами, а в полутени;
  • укроп — семена укропа имеют прочную оболочку, поэтому его лучше замочить перед посевом. Также его следует поливать, чтобы он был зеленым и сочным;
  • петрушка;
  • лук-порей;
  • кресс-салат — зелень этого салата появляется уже через 2 недели после посева;
  • листовой салат — после схождения ростков, листовой салат обязательно нужно проредить;
  • шпинат — семена надо замочить в воде перед посевом. Уже через две недели урожай шпината будет готов к сбору;
  • руккола — главное подготовить грядку и положить немало удобрений.

 

Что можно сажать в июле 2023 года: зелень и салаты
Девушка работает в городе. Фото: freepik.com

Посев многолетних культур в июле

Из многолетних культур можно сеять лук, батун, шнит, щавель и ревень. Также в июле можно сеять семена почти всех цветов.

Садоводы советуют обратить внимание на такие многолетние цветы:

  • флоксы;
  • дельфиниум;
  • астры;
  • ромашка;
  • мальва;
  • гвоздика-песчанка;
  • пиретрум.

 

Посев многолетних культур в июле
Высадка бархатцев. Фото: google.com

Какие овощи можно сажать в июле

В июле можно сажать много овощей. Тогда урожай будет готов к сбору осенью.

Садоводы и огородники считают, что следующие культуры следует посадить во второй месяц лета:

  • редис — почва должна быть обогащена азотом, лучше сажать на место выкопанного молодого картофеля;
  • дайкон — в октябре можно собрать хороший урожай, который будет храниться до марта;
  • репа — почва для репы должна быть влажной, иначе она вырастет мелкая и горькая;
  • свекла — быстро растет на узких грядках, а сократить срок созревания поможет высадка рассады;
  • капуста (белокочанная, пекинская, брокколи).

 

Какие овощи можно сажать в июле
Работа в огороде. Фото: freepik.com

Что можно посадить на огороде в июле: бобовые культуры

Июль — идеальный период для бобовых культур, урожай можно будет собрать осенью и сделать запасы на зиму. Можно посадить:

  • горох;
  • фасоль;
  • бобы.

Эти культуры холодостойки и быстро созревают. Важно перед посевом замочить семена этих культур на 10-12 часов. А грядку под бобовые нужно хорошо полить.

 

Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.

Напомним, мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай — простой и бюджетный секрет.

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