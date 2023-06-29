Что сажать на огороде в июле 2023 года: полезные советы, чтобы собрать щедрый урожай

Что можно посадить в июле: список зелени, трав, овощей и многолетних культур
Середина лета — время, когда огородники и садоводы собирают первые урожаи. К этому времени созревает молодой картофель, редис, зелень, ягоды и ранние овощи. Также июль — хорошее время, чтобы засеять свой огород зеленью, травами, овощами, бобовыми и многолетними культурами. Так, к сентябрю можно получить еще один урожай.
Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июле.
Какие особенности высадки овощей в июле
Во втором месяце лета можно высадить множество культур, но есть особенности. В частности, из-за жары растения очень страдают от недостатка влаги, а потому перед посевом, посадкой следует хорошо полить водой борозды.
Опытные огородники также рекомендуют:
- сажать сорта гибридной формы, ранние или ультраранние;
- соблюдать севооборот;
- перед посадкой следует убрать сорняки, очистить почву, подпушить и внести удобрение;
- перед посевом следует внести в грунт ведро перепревшего перегноя и 1 ст. л. нитрофоски на 1 кв. м. или любое комплексное минеральное удобрение.
Что можно сажать в июле 2023 года: зелень и салаты
Июль идеально подходит для однолетних культур, зелени и салатов. Во второй месяц весны можно смело сажать:
- браго (огуречная трава) — следует сажать не под прямыми солнечными лучами, а в полутени;
- укроп — семена укропа имеют прочную оболочку, поэтому его лучше замочить перед посевом. Также его следует поливать, чтобы он был зеленым и сочным;
- петрушка;
- лук-порей;
- кресс-салат — зелень этого салата появляется уже через 2 недели после посева;
- листовой салат — после схождения ростков, листовой салат обязательно нужно проредить;
- шпинат — семена надо замочить в воде перед посевом. Уже через две недели урожай шпината будет готов к сбору;
- руккола — главное подготовить грядку и положить немало удобрений.
Посев многолетних культур в июле
Из многолетних культур можно сеять лук, батун, шнит, щавель и ревень. Также в июле можно сеять семена почти всех цветов.
Садоводы советуют обратить внимание на такие многолетние цветы:
- флоксы;
- дельфиниум;
- астры;
- ромашка;
- мальва;
- гвоздика-песчанка;
- пиретрум.
Какие овощи можно сажать в июле
В июле можно сажать много овощей. Тогда урожай будет готов к сбору осенью.
Садоводы и огородники считают, что следующие культуры следует посадить во второй месяц лета:
- редис — почва должна быть обогащена азотом, лучше сажать на место выкопанного молодого картофеля;
- дайкон — в октябре можно собрать хороший урожай, который будет храниться до марта;
- репа — почва для репы должна быть влажной, иначе она вырастет мелкая и горькая;
- свекла — быстро растет на узких грядках, а сократить срок созревания поможет высадка рассады;
- капуста (белокочанная, пекинская, брокколи).
Что можно посадить на огороде в июле: бобовые культуры
Июль — идеальный период для бобовых культур, урожай можно будет собрать осенью и сделать запасы на зиму. Можно посадить:
- горох;
- фасоль;
- бобы.
Эти культуры холодостойки и быстро созревают. Важно перед посевом замочить семена этих культур на 10-12 часов. А грядку под бобовые нужно хорошо полить.
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