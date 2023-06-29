Что сажать на огороде в июле 2023 года: полезные советы, чтобы собрать щедрый урожай

Девушка работает в огороде. Фото: freepik.com

Середина лета — время, когда огородники и садоводы собирают первые урожаи. К этому времени созревает молодой картофель, редис, зелень, ягоды и ранние овощи. Также июль — хорошее время, чтобы засеять свой огород зеленью, травами, овощами, бобовыми и многолетними культурами. Так, к сентябрю можно получить еще один урожай.

Предлагаем узнать, какие культуры можно посадить в июле.

Читайте также:

Какие особенности высадки овощей в июле

Во втором месяце лета можно высадить множество культур, но есть особенности. В частности, из-за жары растения очень страдают от недостатка влаги, а потому перед посевом, посадкой следует хорошо полить водой борозды.

Опытные огородники также рекомендуют:

сажать сорта гибридной формы, ранние или ультраранние;

соблюдать севооборот;

перед посадкой следует убрать сорняки, очистить почву, подпушить и внести удобрение;

перед посевом следует внести в грунт ведро перепревшего перегноя и 1 ст. л. нитрофоски на 1 кв. м. или любое комплексное минеральное удобрение.

Работа в огороде. Фото: freepik.com

Что можно сажать в июле 2023 года: зелень и салаты

Июль идеально подходит для однолетних культур, зелени и салатов. Во второй месяц весны можно смело сажать:

браго (огуречная трава) — следует сажать не под прямыми солнечными лучами, а в полутени;

укроп — семена укропа имеют прочную оболочку, поэтому его лучше замочить перед посевом. Также его следует поливать, чтобы он был зеленым и сочным;

петрушка;

лук-порей;

кресс-салат — зелень этого салата появляется уже через 2 недели после посева;

листовой салат — после схождения ростков, листовой салат обязательно нужно проредить;

шпинат — семена надо замочить в воде перед посевом. Уже через две недели урожай шпината будет готов к сбору;

руккола — главное подготовить грядку и положить немало удобрений.

Девушка работает в городе. Фото: freepik.com

Посев многолетних культур в июле

Из многолетних культур можно сеять лук, батун, шнит, щавель и ревень. Также в июле можно сеять семена почти всех цветов.

Садоводы советуют обратить внимание на такие многолетние цветы:

флоксы;

дельфиниум;

астры;

ромашка;

мальва;

гвоздика-песчанка;

пиретрум.

Высадка бархатцев. Фото: google.com

Какие овощи можно сажать в июле

В июле можно сажать много овощей. Тогда урожай будет готов к сбору осенью.

Садоводы и огородники считают, что следующие культуры следует посадить во второй месяц лета:

редис — почва должна быть обогащена азотом, лучше сажать на место выкопанного молодого картофеля;

дайкон — в октябре можно собрать хороший урожай, который будет храниться до марта;

репа — почва для репы должна быть влажной, иначе она вырастет мелкая и горькая;

свекла — быстро растет на узких грядках, а сократить срок созревания поможет высадка рассады;

капуста (белокочанная, пекинская, брокколи).

Работа в огороде. Фото: freepik.com

Что можно посадить на огороде в июле: бобовые культуры

Июль — идеальный период для бобовых культур, урожай можно будет собрать осенью и сделать запасы на зиму. Можно посадить:

горох;

фасоль;

бобы.

Эти культуры холодостойки и быстро созревают. Важно перед посевом замочить семена этих культур на 10-12 часов. А грядку под бобовые нужно хорошо полить.

Раньше мы сообщали, как правильно и как часто поливать огурцы, чтобы получить не только хороший урожай, но и продлить плодоношение.

Напомним, мы рассказывали, чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай — простой и бюджетный секрет.