Геловін 2023 — креативні привітання зі святом у прозі, віршах та листівках

Дівчина з малюнком на обличчі у стилі калавера святкує свято Геловін. Фото: rnd.de

У багатьох країнах світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають День Всіх Святих або Геловін. До цієї традиції давно долучилися й українці. У нашій країні це свято набуває все більшої популярності, через яскраві традиції: моторошні образи, пригощання один одного незвичайними солодощами, кіновечори жахів тощо. Звичайно у це свято заведено вітати один одного жартівливими повідомленнями та листівками.

Саме тому Новини.LIVE зробив креативну добірку привітань у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте своїх близьких, друзів та знайомих зі святом!

Читайте також:

Гелловін 2023 — яскраві привітання у віршах українською мовою

За мітлою поспішаю,

З Геловіном всіх вітаю!

Гей, дівчата, всі за мною

Битимемося з силою злою!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

***

Бажаю з відьмою випити пивка

І з чортом станцювати гопака,

Вампіра в губи поцілувати.

А головне — всіх налякати!

***

У чарівний Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Усі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякають всіх людей,

Незнайомих та гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх намагайся!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Гуляє містом дітвора!

Ти веселишся не один

У цей чудове свято — Геловін!

Нехай свічки й веселий сміх

Не пустить лихо на поріг,

Хай мир у батьківщині процвітає,

А зло все в пекло відлітає!

***

Геловін — чарівне свято!

Подивись, як нас багато!

Смійся гарно й веселись,

Тільки з ніг ти не вались!

У цю ніч пісні співай:

Хоч — кричи, хоч — завивай!

Сьогодні ніч у нас така,

Усьому гарбуз є голова!

Сьогодні ніч великих змін,

Це — Геловін, це — Геловін!

***

Ми лахміття одягаєм,

І навколо всіх лякаєм,

З Геловіном вас вітаєм,

Духів добрих вам бажаєм!

***

Осінь! Свято! Урожай!

Гарбуз з поля забирай,

Вирізай рота поскоріше,

Оченята пострашніше.

Всередині ліхтар палає!

І гостей своїх лякає!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!

***

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги в нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Геловіном ми вітаєм,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаєм,

Хай вночі ніхто не спить!!!

Костюми страхітливих гарбузів на Геловін. Фото: google.com

Привітання з Геловіном у прозі

Якщо чорна кішка просить не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек — закурити, не лякайся! Просто сьогодні веселий Геловін! Тож, вітаю тебе та бажаю повеселитися у цю чарівну та містичну ніч!

***

Вітаю з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи та комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду та дуріти до страху!

***

Любо подружко, бажаю тобі страшної краси, кошмарного щастя та нездоланного везіння! З Геловіном!

***

Нехай нечисть проходить повз, а друзі та рідні будуть щасливі. Яскравих свічок, оригінальних гарбузів і веселого настрою! Зі святом Геловіна!

***

Веселого Геллвіна тобі побажаю. Хай вся нечисть проходить повз, а життя буде сповнене яскравими та радісними подіями. Веселого вечора та повної торби смаколиків!

***

Вітаю з Днем усіх святих! Нехай ваше життя буде світлим і радісним. Хай ваші рідні та ви будете щасливі, а в житті супроводжує успіх.

***

З Геловіном! Бажаю, щоб кожен день у тебе захоплювало подих тільки від добрих та цікавих моментів, а не моторошних! Щоб свято було веселим, друзі радісними, а рідні — завжди поруч та в безпеці!

Оригінальні та яскраві листівки з Геловіном 2023 року

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Веселі пісеньки на Геловін для дітей та привітання зі святом

Пропонуємо подивитися, як відомі зірки Голлівуду відзначають Геловін 2023 року.

Нагадаємо, ми зробили добірку наймоторошніших фільмів жахів, які варто подивитися на Геловін.

Також ми писали про те, що категорично заборонено робити на свято Геловін.