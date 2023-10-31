Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Що можна побажати на Геловін 2023 — "страшенно красиві" привітання та листівки arrow

Що можна побажати на Геловін 2023 — "страшенно красиві" привітання та листівки

31 жовтня 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Геловін 2023 — креативні привітання зі святом у прозі, віршах та листівках
Дівчина з малюнком на обличчі у стилі калавера святкує свято Геловін. Фото: rnd.de
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У багатьох країнах світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають День Всіх Святих або Геловін. До цієї традиції давно долучилися й українці. У нашій країні це свято набуває все більшої популярності, через яскраві традиції: моторошні образи, пригощання один одного незвичайними солодощами, кіновечори жахів тощо. Звичайно у це свято заведено вітати один одного жартівливими повідомленнями та листівками.

Саме тому Новини.LIVE зробив креативну добірку привітань у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте своїх близьких, друзів та знайомих зі святом!

Читайте також:

Гелловін 2023 — яскраві привітання у віршах українською мовою

За мітлою поспішаю,
З Геловіном всіх вітаю!
Гей, дівчата, всі за мною
Битимемося з силою злою!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!

***

Бажаю з відьмою випити пивка
І з чортом станцювати гопака,
Вампіра в губи поцілувати.
А головне — всіх налякати!

***

У чарівний Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Усі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякають всіх людей,
Незнайомих та гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх намагайся!

***

Сьогодні ніч у нас така:
Гуляє містом дітвора!
Ти веселишся не один
У цей чудове свято — Геловін!
Нехай свічки й веселий сміх
Не пустить лихо на поріг,
Хай мир у батьківщині процвітає,
А зло все в пекло відлітає!

***

Геловін — чарівне свято!
Подивись, як нас багато!
Смійся гарно й веселись,
Тільки з ніг ти не вались!
У цю ніч пісні співай:
Хоч — кричи, хоч — завивай!
Сьогодні ніч у нас така,
Усьому гарбуз є голова!
Сьогодні ніч великих змін,
Це — Геловін, це — Геловін!

***

Ми лахміття одягаєм,
І навколо всіх лякаєм,
З Геловіном вас вітаєм,
Духів добрих вам бажаєм!

***

Осінь! Свято! Урожай!
Гарбуз з поля забирай,
Вирізай рота поскоріше,
Оченята пострашніше.
Всередині ліхтар палає!
І гостей своїх лякає!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!

***

Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги в нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Геловіном ми вітаєм,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаєм,
Хай вночі ніхто не спить!!!

 

Гелловін 2023 — яскраві привітання у віршах
Костюми страхітливих гарбузів на Геловін. Фото: google.com

Привітання з Геловіном у прозі

Якщо чорна кішка просить не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек — закурити, не лякайся! Просто сьогодні веселий Геловін! Тож, вітаю тебе та бажаю повеселитися у цю чарівну та містичну ніч!

***

Вітаю з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи та комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду та дуріти до страху!

***

Любо подружко, бажаю тобі страшної краси, кошмарного щастя та нездоланного везіння! З Геловіном!

***

Нехай нечисть проходить повз, а друзі та рідні будуть щасливі. Яскравих свічок, оригінальних гарбузів і веселого настрою! Зі святом Геловіна!

***

Веселого Геллвіна тобі побажаю. Хай вся нечисть проходить повз, а життя буде сповнене яскравими та радісними подіями. Веселого вечора та повної торби смаколиків!

***

Вітаю з Днем усіх святих! Нехай ваше життя буде світлим і радісним. Хай ваші рідні та ви будете щасливі, а в житті супроводжує успіх.

***

З  Геловіном! Бажаю, щоб кожен день у тебе захоплювало подих тільки від добрих та цікавих моментів, а не моторошних! Щоб свято було веселим, друзі радісними, а рідні — завжди поруч та в безпеці!

Оригінальні та яскраві листівки з Геловіном 2023 року

Оригінальні та яскраві листівки з Геловіном 2023 року
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Веселі привітання з Геловіном 2023 - листівки
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Гелловін 2023 — яскраві привітання у листівках
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Оригінальні картинки на Геловін 2023
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Страшенно красиві привітання та листівки на Геловін 2023 року
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Геловіном у листівках
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Як весело та креативно привітати близьких, друзів та знайомих з Геловіном 2023 року
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE
Геловін 2023 — креативні привітання зі святом у листівках
Привітання з Геловіном 2023. Фото: Новини.LIVE

Веселі пісеньки на Геловін для дітей та привітання зі святом

 

 

Пропонуємо подивитися, як відомі зірки Голлівуду відзначають Геловін 2023 року.

Нагадаємо, ми зробили добірку наймоторошніших фільмів жахів, які варто подивитися на Геловін. 

Також ми писали про те, що категорично заборонено робити на свято Геловін. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі