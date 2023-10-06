Коли Гелловін 2023 року — дата, особливості, традиції та головні заборони

Містичний фіолетовий дим з гарбузової голови. Фото: pinterest.com

Один з наймістичніших днів у році — Гелловін. За повір'ями, саме у цей час нечисть може вільно гуляти вулицями, не боячись бути викритими. Люди ж, щоб відлякати зло, переодягаються у моторошні костюми й носять на обличчі маски. Водночас це дуже веселе свято для дітей, коли офіційно можна не спати вночі та випросити у дорослих цілий мішок солодощів.

Розповідаємо, коли любителі містики святкуватимуть Гелловін, які особливості та традиції свята, про які прикмети та заборони слід знати обов'язково.

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Це свято дуже популярне у США, Великій Британії, Ірландії та Канаді. Проте саме завдяки американській культурі Гелловін поширився на у весь світ й не оминув Україну.

Українці, які обожнюють містику та чаклунство, природно, полюбили День усіх святих (All Hallows Evening). І хоч не відзначають з таким же розмахом, як американці, але перейняли певні ритуали та традиції.

Тож, традиційно Гелловін будемо святкувати у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Тематична фотосесія з гарбузами на Гелловін. Фото: google.com

Гелловін — що це за свято та як воно з'явилося

Є думка, що Гелловін — це американське свято, проте насправді свій початок воно бере на Британських островах. Свято належало кельтам й мало назву Самайн (у перекладі означає "захід літа"). А присвячене було закінченню сезону жнив і збору врожаю. Люди дякували за дари природи богам та своїм предкам, роблячи підношення.

З приходом християнства на острови, у IV-V століттях, у свята з'явився новий сенс — воно стало днем пам'яті святих церкви та покійних предків, і відзначали його здебільшого ірландці та шотландці. Тоді існувало повір'я, що в цей час межа між світами стоншується, і духи можуть проникати в наш світ. Щоб уберегти себе від зла, люди влаштовували гучні розваги, палили вогнища та виряджалися в страхітливі костюми — вірили, так нечисть прийме за свого.

У XIX столітті багато ірландців і шотландців емігрували до США — і привезли туди своє свято, де воно з регіонального стало всесвітньо відомим, але водночас і набуло дещо іншого сенсу. У XX столітті Гелловін — свято нечистої сили, містики й костюмованих вечірок.

Діти просять цукерки у свято Гелловін. Фото: google.com

Які існують традиції на Гелловін

В Україні та світі заведено у свято прикрашати свої домівки різноманітними святковими атрибутами: гарбузами, кажанами, скелетами, монстрами тощо.

Головний атрибут свята — ліхтар з гарбуза, який ще має назву "ліхтар Джека" — символ неприкаяної душі, яка блукає в темряві.

Усі, хто святкує Хелловін, вбираються в різноманітні костюми. Сьогодні костюм необов'язково має бути страхітливим, можна вибрати будь-який, від принцеси до жінки-кішки, від вампіра до людини-павука.

Особливо такі костюмовані заходи подобаються дітям. В Америці дітлахи у вечір 31 серпня ходять від дому до дому й випрошують солодощі, примовляючи: "ласощі чи пакості", "цукерки або смерть" (trick or treat).

Гарбузи на свято Гелловін. Фото: google.com

В Україні часто для дітей готують цікаві смачні страви, до прикладу тістечка у вигляді монстра або супергероя. Уся сім'я може подивитися тематичні сімейні фільми або мультики.

Дорослі 31 серпня зазвичай ходять на костюмовані вечірки, розігруючи один одного або розповідаючи моторошні історії.

Також у цей день відіграють не останню роль різноманітні ворожіння. Наприклад, молоді дівчата повинні в темній хаті чи будівлі піднятися по сходах спиною вперед та провести свічкою перед дзеркалом. Після цього в дзеркалі можна нібито побачити обличчя майбутнього чоловіка. Якщо ж з'явиться череп, то це віщує смерть.

А от у Шотландії дівчата зрізали шкірку яблука та кидали її через плече у воду. Вважалося, що яку форму вона прийме, на таку літеру починається ім'я судженого.

Тематичний напій на свято Гелловін. Фото: google.com

Що не можна робити на Гелловін

Цього дня існують суворі заборони, якщо їх порушити, можна накликати на себе страшну біду.

Так, у ніч з 31 серпня на 1 листопада не можна:

відкривати вдома вікна та двері — через них у помешкання може проникнути нечиста сила;

залишати сушитися білизну на мотузці — в неї може забратися злий дух;

вбивати павуків — вони попереджають про небезпеку;

обертатися, якщо почуєш за спиною кроки або чиюсь присутність — той, хто обернувся, може втратити розум;

відмовляти в допомозі та милостині тим, хто про неї просить.

Костюм на свято Гелловін. Фото: google.com

Які існують прикмети у Гелловін

Одяг на Гелловін слід носити навиворіт, а виходити з будинку задом наперед — таким чином можна заплутати та відлякати привидів.

Якщо на даху будинку сидить сова — вона може вказувати на те, що незабаром тут з'явиться небіжчик.

Якщо навколо будинку літає кажан — це добра прикмета, до добрих новин.

Якщо запалити свічки у всіх вікнах, вони відлякають нечисть. Якщо ж така свічка згасла, то це поганий знак.

Світильник Джека і гілка горіхового дерева біля порога віджене нечисть від житла.

Якщо в ніч Хелловіну присниться скло, вода або камені, значить буде удача незабаром. Дощ, квіти або ураган уві сні означають неприємності.

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