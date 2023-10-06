Когда Хэллоуин 2023 года — дата, особенности, традиции и главные запреты

Мистический фиолетовый дым из тыквенной головы. Фото: pinterest.com

Один из самых мистических дней в году — Хэллоуин. По поверьям, именно в это время нечисть может свободно гулять по улицам, не боясь быть уличенными. Люди же, чтобы отпугнуть зло, переодеваются в жуткие костюмы и носят на лице маски. В то же время это очень веселый праздник для детей, когда официально можно не спать всю ночь и выпросить у взрослых целый мешок сладостей.

Рассказываем, когда любители мистики будут праздновать Хэллоуин, какие особенности и традиции праздника, о каких приметах и запретах следует знать обязательно.

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Этот праздник очень популярен в США, Великобритании, Ирландии и Канаде. Однако именно благодаря американской культуре Хэллоуин распространился на весь мир и не обошел Украину.

Украинцы, которые обожают мистику и колдовство, естественно, полюбили День всех святых (All Hallows Evening). И хоть не отмечают с таким же размахом, как американцы, но приняли определенные ритуалы и традиции.

Итак, традиционно Хэллоуин будем праздновать в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Тематическая фотосессия с тыквами на Хэллоуин. Фото: google.com

Хэллоуин — что это за праздник и как он появился

Есть мнение, что Хэллоуин — это американский праздник, однако свое начало он берет на Британских островах. Праздник принадлежал кельтам и назывался Самайн (в переводе означает "закат лета"). А посвящено оно было окончанию сезона жатвы и сбора урожая. Люди благодарили за дары природы богам и своим предкам, делая подношения.

С приходом христианства на острова, в IV-V веках, по праздникам появился новый смысл — он стал днем памяти святых церкви и предков, и отмечали его в основном ирландцы и шотландцы. Тогда существовало поверье, что в это время граница между мирами утончается, и духи могут проникать в наш мир. Чтобы уберечь себя от зла, люди устраивали громкие развлечения, жгли костры и переодевались в устрашающие костюмы — верили, так нечисть примет за своего.

В XIX веке многие ирландцы и шотландцы эмигрировали в США — и привезли туда свой праздник, где он из регионального стал всемирно известным, но одновременно и приобрел несколько иной смысл. В XX веке Хэллоуин — праздник нечистой силы, мистики и костюмированных вечеринок.

Дети просят конфеты в праздник Хэллоуин. Фото: google.com

Какие существуют традиции на Хэллоуин

В Украине и мире принято в праздник украшать свои дома разнообразными праздничными атрибутами: тыквами, летучими мышами, скелетами, монстрами и т.д.

Главный атрибут праздника — фонарь из тыквы, который еще называется "фонарь Джека" — символ неприкаяной души, блуждающей в темноте.

Все, кто празднует Хэллоуин, наряжаются в разнообразные костюмы. Сегодня костюм необязательно должен быть устрашающим, можно выбрать любой, от принцессы до женщины-кошки, от вампира до человека-паука.

Особенно такие костюмированные мероприятия нравятся детям. В Америке дети в вечер 31 августа ходят от дома к дому и выпрашивают сладости, приговаривая: "сладость или гадость", "конфеты или смерть" (trick or treat).

Тыквы на праздник Хэллоуин. Фото: google.com

В Украине часто для детей готовят интересные вкусные блюда, например пирожные в виде монстра или супергероя. Вся семья может посмотреть тематические семейные фильмы или мультики.

Взрослые 31 августа обычно ходят на костюмированные вечеринки, разыгрывая друг друга или рассказывая жуткие истории.

Также в этот день играют не последнюю роль всевозможные гадания. Например, молодые девушки должны в темном доме или здании подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале можно вроде бы увидеть лицо будущего мужа. Если же появится череп, это предвещает смерть.

А вот в Шотландии девушки срезали шкурку яблока и бросали ее через плечо в воду. Считалось, что какую форму она примет, на такую букву начинается имя суженого.

Тематический напиток на праздник Хэллоуин. Фото: google.com

Что нельзя делать на Хэллоуин

В этот день существуют строгие запреты, если их нарушить можно навлечь на себя страшную беду.

Так, в ночь с 31 августа на 1 ноября нельзя:

открывать дома окна и двери — через них в жилище может проникнуть нечистая сила;

оставлять сушиться белье на веревке — в него может забраться злой дух;

убивать пауков — они предупреждают об опасности;

оборачиваться, если услышишь за спиной шаги или чье-то присутствие — обернувшийся может потерять рассудок;

отказывать в помощи и подаянии тем, кто о ней просит.

Костюм на праздник Хэллоуин. Фото: google.com

Какие существуют приметы на Хэллоуин

Одежду на Хэллоуин следует носить наизнанку, а выходить из дома задом наперед — таким образом можно запутать и отпугнуть привидений.

Если на крыше дома сидит сова — она может указывать на то, что в скором времени здесь появится покойник.

Если вокруг дома летает летучая мышь — это хорошая примета, к хорошим новостям.

Если зажечь свечи во всех окнах, они отпугивают нечисть. Если же такая свеча погасла, это плохой знак.

Светильник Джека и ветка орехового дерева у порога отгоняют нечисть от жилья.

Если в ночь на Хэллоуин приснится стекло, вода или камни, значит будет удача в скором времени. Дождь, цветы или ураган во сне означают неприятности.

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