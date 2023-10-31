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Что можно пожелать на Хэллоуин 2023 — "страшно красивые" поздравления и открытки

31 октября 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хэллоуин 2023 — креативные поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках
Девушка с рисунком на лице в стиле калавера празднует Хэллоуин. Фото: rnd.de
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают День Всех Святых или Хэллоуин. К этой традиции давно присоединились и украинцы. В нашей стране этот праздник приобретает все большую популярность, из-за ярких традиций: жуткие образы, угощение друг друга необычными сладостями, киновечера ужасов и т.д. Обычно в этот праздник принято поздравлять друг друга шутливыми сообщениями и открытками.

Именно поэтому Новини.LIVE сделал креативную подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте своих близких, друзей и знакомых с праздником!

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Хэллоуин 2023 — яркие поздравления в стихах на украинском языке

За мітлою поспішаю,
З Геловіном всіх вітаю!
Гей, дівчата, всі за мною
Битимемося з силою злою!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!

***

Бажаю з відьмою випити пивка
І з чортом станцювати гопака,
Вампіра в губи поцілувати.
А головне — всіх налякати!

***

У чарівний Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Усі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякають всіх людей,
Незнайомих та гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх намагайся!

***

Сьогодні ніч у нас така:
Гуляє містом дітвора!
Ти веселишся не один
У цей чудове свято — Геловін!
Нехай свічки й веселий сміх
Не пустить лихо на поріг,
Хай мир у батьківщині процвітає,
А зло все в пекло відлітає!

***

Геловін — чарівне свято!
Подивись, як нас багато!
Смійся гарно й веселись,
Тільки з ніг ти не вались!
У цю ніч пісні співай:
Хоч — кричи, хоч — завивай!
Сьогодні ніч у нас така,
Усьому гарбуз є голова!
Сьогодні ніч великих змін,
Це — Геловін, це — Геловін!

***

Ми лахміття одягаєм,
І навколо всіх лякаєм,
З Геловіном вас вітаєм,
Духів добрих вам бажаєм!

***

Осінь! Свято! Урожай!
Гарбуз з поля забирай,
Вирізай рота поскоріше,
Оченята пострашніше.
Всередині ліхтар палає!
І гостей своїх лякає!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!

***

Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги в нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Геловіном ми вітаєм,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаєм,
Хай вночі ніхто не спить!!!

 

Хэллоуин 2023 — яркие поздравления в стихах
Костюмы страшных тыкв на Хэллоуин. Фото: google.com

Поздравление с Хэллоуином в прозе

Если черная кошка просит не переходить ей дорогу, а тыквенный Джек — закурить, не пугайся! Просто сегодня веселый Хэллоуин! Поздравляю тебя и желаю повеселиться в эту волшебную и мистическую ночь!

***

Поздравляю с волшебным Хэллоуином! Желаю испугать до смерти все свои страхи и комплексы, отогнать сомнения, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до страха!

***

Дорогая подружка, желаю тебе страшной красоты, кошмарного счастья и непреодолимого везения! С Хэллоуином!

***

Пусть нечисть проходит мимо, а друзья и родные будут счастливы. Ярких свечей, оригинальных тыкв и веселого настроения! С праздником Хэллоуином!

***

Веселого Хэллоуином тебе пожелаю. Пусть вся нечисть проходит мимо, а жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями. Веселого вечера и полной сумки вкусностей!

***

Поздравляю с Днем всех святых! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной. Пусть ваши родные и вы будете счастливы, а в жизни сопутствует успех.

***

С Хэллоуином! Желаю, чтобы каждый день у тебя перехватывало дыхание только от хороших и интересных моментов, а не жутких! Чтобы праздник был веселым, друзья радостными, а родные всегда рядом и в безопасности!

Оригинальные и яркие открытки с Хэллоуином 2023 года

Оригинальные и яркие открытки с Геловином 2023 года
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Веселые поздравления с Геловином 2023 - открытки.
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Хэллоуин 2023 — яркие поздравления в открытках.
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Оригинальные картинки на Геловин 2023
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Страшно красивые поздравления и открытки на Хэллоуин 2023 года.
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Геловином в открытках
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Как весело и креативно поздравить близких, друзей и знакомых с Геловином в 2023 году
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE
Хэллоуин 2023 - креативные поздравления с праздником в открытках
Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Веселые песенки на Хэллоуин для детей и поздравления с праздником

 

 

Предлагаем посмотреть, как известные звезды Голливуда отмечают Хэллоуин в 2023 году.

Напомним, мы сделали подборку самых жутких фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин.

Также мы писали, что категорически запрещено делать на праздник Хэллоуин.

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