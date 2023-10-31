Хэллоуин 2023 — креативные поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Девушка с рисунком на лице в стиле калавера празднует Хэллоуин. Фото: rnd.de

Во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают День Всех Святых или Хэллоуин. К этой традиции давно присоединились и украинцы. В нашей стране этот праздник приобретает все большую популярность, из-за ярких традиций: жуткие образы, угощение друг друга необычными сладостями, киновечера ужасов и т.д. Обычно в этот праздник принято поздравлять друг друга шутливыми сообщениями и открытками.

Именно поэтому Новини.LIVE сделал креативную подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте своих близких, друзей и знакомых с праздником!

Читайте также:

Хэллоуин 2023 — яркие поздравления в стихах на украинском языке

За мітлою поспішаю,

З Геловіном всіх вітаю!

Гей, дівчата, всі за мною

Битимемося з силою злою!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

***

Бажаю з відьмою випити пивка

І з чортом станцювати гопака,

Вампіра в губи поцілувати.

А головне — всіх налякати!

***

У чарівний Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Усі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякають всіх людей,

Незнайомих та гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх намагайся!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Гуляє містом дітвора!

Ти веселишся не один

У цей чудове свято — Геловін!

Нехай свічки й веселий сміх

Не пустить лихо на поріг,

Хай мир у батьківщині процвітає,

А зло все в пекло відлітає!

***

Геловін — чарівне свято!

Подивись, як нас багато!

Смійся гарно й веселись,

Тільки з ніг ти не вались!

У цю ніч пісні співай:

Хоч — кричи, хоч — завивай!

Сьогодні ніч у нас така,

Усьому гарбуз є голова!

Сьогодні ніч великих змін,

Це — Геловін, це — Геловін!

***

Ми лахміття одягаєм,

І навколо всіх лякаєм,

З Геловіном вас вітаєм,

Духів добрих вам бажаєм!

***

Осінь! Свято! Урожай!

Гарбуз з поля забирай,

Вирізай рота поскоріше,

Оченята пострашніше.

Всередині ліхтар палає!

І гостей своїх лякає!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!

***

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги в нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Геловіном ми вітаєм,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаєм,

Хай вночі ніхто не спить!!!

Костюмы страшных тыкв на Хэллоуин. Фото: google.com

Поздравление с Хэллоуином в прозе

Если черная кошка просит не переходить ей дорогу, а тыквенный Джек — закурить, не пугайся! Просто сегодня веселый Хэллоуин! Поздравляю тебя и желаю повеселиться в эту волшебную и мистическую ночь!

***

Поздравляю с волшебным Хэллоуином! Желаю испугать до смерти все свои страхи и комплексы, отогнать сомнения, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до страха!

***

Дорогая подружка, желаю тебе страшной красоты, кошмарного счастья и непреодолимого везения! С Хэллоуином!

***

Пусть нечисть проходит мимо, а друзья и родные будут счастливы. Ярких свечей, оригинальных тыкв и веселого настроения! С праздником Хэллоуином!

***

Веселого Хэллоуином тебе пожелаю. Пусть вся нечисть проходит мимо, а жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями. Веселого вечера и полной сумки вкусностей!

***

Поздравляю с Днем всех святых! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной. Пусть ваши родные и вы будете счастливы, а в жизни сопутствует успех.

***

С Хэллоуином! Желаю, чтобы каждый день у тебя перехватывало дыхание только от хороших и интересных моментов, а не жутких! Чтобы праздник был веселым, друзья радостными, а родные всегда рядом и в безопасности!

Оригинальные и яркие открытки с Хэллоуином 2023 года

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Хэллоуином 2023. Фото: Новини.LIVE

Веселые песенки на Хэллоуин для детей и поздравления с праздником

Предлагаем посмотреть, как известные звезды Голливуда отмечают Хэллоуин в 2023 году.

Напомним, мы сделали подборку самых жутких фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин.

Также мы писали, что категорически запрещено делать на праздник Хэллоуин.