Хэллоуин 2023 — креативные поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Что можно пожелать на Хэллоуин 2023 — "страшно красивые" поздравления и открытки
Во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают День Всех Святых или Хэллоуин. К этой традиции давно присоединились и украинцы. В нашей стране этот праздник приобретает все большую популярность, из-за ярких традиций: жуткие образы, угощение друг друга необычными сладостями, киновечера ужасов и т.д. Обычно в этот праздник принято поздравлять друг друга шутливыми сообщениями и открытками.
Именно поэтому Новини.LIVE сделал креативную подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте своих близких, друзей и знакомых с праздником!
Хэллоуин 2023 — яркие поздравления в стихах на украинском языке
За мітлою поспішаю,
З Геловіном всіх вітаю!
Гей, дівчата, всі за мною
Битимемося з силою злою!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
***
Бажаю з відьмою випити пивка
І з чортом станцювати гопака,
Вампіра в губи поцілувати.
А головне — всіх налякати!
***
У чарівний Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Усі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякають всіх людей,
Незнайомих та гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх намагайся!
***
Сьогодні ніч у нас така:
Гуляє містом дітвора!
Ти веселишся не один
У цей чудове свято — Геловін!
Нехай свічки й веселий сміх
Не пустить лихо на поріг,
Хай мир у батьківщині процвітає,
А зло все в пекло відлітає!
***
Геловін — чарівне свято!
Подивись, як нас багато!
Смійся гарно й веселись,
Тільки з ніг ти не вались!
У цю ніч пісні співай:
Хоч — кричи, хоч — завивай!
Сьогодні ніч у нас така,
Усьому гарбуз є голова!
Сьогодні ніч великих змін,
Це — Геловін, це — Геловін!
***
Ми лахміття одягаєм,
І навколо всіх лякаєм,
З Геловіном вас вітаєм,
Духів добрих вам бажаєм!
***
Осінь! Свято! Урожай!
Гарбуз з поля забирай,
Вирізай рота поскоріше,
Оченята пострашніше.
Всередині ліхтар палає!
І гостей своїх лякає!
***
За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!
***
Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги в нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Геловіном ми вітаєм,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаєм,
Хай вночі ніхто не спить!!!
Поздравление с Хэллоуином в прозе
Если черная кошка просит не переходить ей дорогу, а тыквенный Джек — закурить, не пугайся! Просто сегодня веселый Хэллоуин! Поздравляю тебя и желаю повеселиться в эту волшебную и мистическую ночь!
***
Поздравляю с волшебным Хэллоуином! Желаю испугать до смерти все свои страхи и комплексы, отогнать сомнения, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до страха!
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Дорогая подружка, желаю тебе страшной красоты, кошмарного счастья и непреодолимого везения! С Хэллоуином!
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Пусть нечисть проходит мимо, а друзья и родные будут счастливы. Ярких свечей, оригинальных тыкв и веселого настроения! С праздником Хэллоуином!
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Веселого Хэллоуином тебе пожелаю. Пусть вся нечисть проходит мимо, а жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями. Веселого вечера и полной сумки вкусностей!
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Поздравляю с Днем всех святых! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной. Пусть ваши родные и вы будете счастливы, а в жизни сопутствует успех.
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С Хэллоуином! Желаю, чтобы каждый день у тебя перехватывало дыхание только от хороших и интересных моментов, а не жутких! Чтобы праздник был веселым, друзья радостными, а родные всегда рядом и в безопасности!
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