ТОП-5 найкраших ідей для костюмів на Гелловін-2023 в Україні

Здивуйте всіх — ТОП-5 найкращих ідей для костюму на Гелловін в Україні
Багато українців на Гелловін люблять одягати моторошні костюми і влаштовувати вечірки на честь цього свята. А щоб якомога сильніше вразити оточуючих, варто знати, в які актуальні образи можна одягнутися в 2023 році.
Новини.LIVE представляє вам підбірку найкращих костюмів на Гелловін для українців.
ТОП-5 найкращих ідей для костюмів на Гелловін в Україні
Костюм відьми
Цей образ є класичним варіантом святкування Гелловіну, але варто знати, як правильно зібрати цей образ, щоб він вразив оточуючих. Щоб створити цей костюм, потрібна сукня чорного кольору, капелюх і мітла. Можна додати також яскравий макіяж і якісь аксесуари.
Щоб максимально втілитися в образ відьми на це свято, вам знадобляться якісь містичні та цікаві заклинання.
Образ Венздей
Серіал "Венздей" став чи не найобговорюванішим серіалом цього року, а образ головної героїні дуже часто приміряють дівчата. В очікуванні другого сезону серіалу, можна приміряти на себе образ блідої дівчинки в чорному одязі.
Щоб створити його, вам варто взяти чорну сукню з білим коміром, яка схожа на шкільну форму. Розбавити цей образ можна чорними черевиками, колготками та двома кісками.
Страшна наречена
Щоб переодягнутися в образ нареченої, не обов’язково брати весільну сукню, можна просто одягнути пишну спідницю білого кольору і топ. Доповнити цей моторошний образ можна червоною помадою на губах і блідим тоном на обличчі.
Можна також використати штучну кров і зробити шрами, щоб додати жаху цьому образу. А щоб костюм мав більш реалістичний вигляд, можна додати фату.
Образ пірата
Образ пірата є одним з найпопулярніших ідей костюму на святкування Гелловіну. Можна створювати цей образ з червоною пов’язкою чи капелюхом. Ще одним з варіантом є додавання юбки та корсету і білої сорочки.
А можна взагалі не витрачатися і створити образ з речей, які є у вашій шафі вдома.
Вампір або чорт
Образ чорту або вампіра завжди будуть доречними на святкуванні Гелловіну. Щоб створити цей костюм, варто взяти одяг у готичному стилі і додати до нього макіяж з блідою шкірою, помадою темного кольору і яскравими очима.
Щоб додати реалістичності, можна одягнути штучні ікла на зуби, а на куточки губ нанести трохи штучної крові.
Нагадаємо, ми писали про те, як популярні зірки Голлівуду відзначають Гелловін.
Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно святкувати Гелловін.
Також ми повідомляли про те, що в Одесі прикрасили деякі ресторани до Гелловіну.
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