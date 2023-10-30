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Здивуйте всіх — ТОП-5 найкращих ідей для костюму на Гелловін в Україні

30 жовтня 2023 20:42
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
ТОП-5 найкраших ідей для костюмів на Гелловін-2023 в Україні
Молода дівчина, яка робить селфі в образі відьми на Гелловін. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато українців на Гелловін люблять одягати моторошні костюми і влаштовувати вечірки на честь цього свята. А щоб якомога сильніше вразити оточуючих, варто знати, в які актуальні образи можна одягнутися в 2023 році.

Новини.LIVE представляє вам підбірку найкращих костюмів на Гелловін для українців.

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ТОП-5 найкращих ідей для костюмів на Гелловін в Україні

Костюм відьми

Цей образ є класичним варіантом святкування Гелловіну, але варто знати, як правильно зібрати цей образ, щоб він вразив оточуючих. Щоб створити цей костюм, потрібна сукня чорного кольору, капелюх і мітла. Можна додати також яскравий макіяж і якісь аксесуари.

Щоб максимально втілитися в образ відьми на це свято, вам знадобляться якісь містичні та цікаві заклинання.

Костюм ведьмы на Хэллоуин
Костюм відьми на Гелловін. Фото: Freepik

Образ Венздей

Серіал "Венздей" став чи не найобговорюванішим серіалом цього року, а образ головної героїні дуже часто приміряють дівчата. В очікуванні другого сезону серіалу, можна приміряти на себе образ блідої дівчинки в чорному одязі.

Щоб створити його, вам варто взяти чорну сукню з білим коміром, яка схожа на шкільну форму. Розбавити цей образ можна чорними черевиками, колготками та двома кісками. 

Главная героиня сериала "Уэнсдей"
Головна героїня серіалу "Венздей". Фото: Pinterest

Страшна наречена

Щоб переодягнутися в образ нареченої, не обов’язково брати весільну сукню, можна просто одягнути пишну спідницю білого кольору і топ. Доповнити цей моторошний образ можна червоною помадою на губах і блідим тоном на обличчі.

Можна також використати штучну кров і зробити шрами, щоб додати жаху цьому образу. А щоб костюм мав більш реалістичний вигляд, можна додати фату.

Жуткая невеста на Хэллоуин
Моторошна наречена на Гелловін. Фото: Pinterest

Образ пірата

Образ пірата є одним з найпопулярніших ідей костюму на святкування Гелловіну. Можна створювати цей образ з червоною пов’язкою чи капелюхом. Ще одним з варіантом є додавання юбки та корсету і білої сорочки.

А можна взагалі не витрачатися і створити образ з речей, які є у вашій шафі вдома.

Идея для костюма пиратов на Хэллоуин
Ідея для костюму піратів на Гелловін. Фото: Freepik

Вампір або чорт

Образ чорту або вампіра завжди будуть доречними на святкуванні Гелловіну. Щоб створити цей костюм, варто взяти одяг у готичному стилі і додати до нього макіяж з блідою шкірою, помадою темного кольору і яскравими очима.

Щоб додати реалістичності, можна одягнути штучні ікла на зуби, а на куточки губ нанести трохи штучної крові.

Стильный образ пирата на Хэллоуин
Стильний образ пірата на Гелловін. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як популярні зірки Голлівуду відзначають Гелловін. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно святкувати Гелловін. 

Також ми повідомляли про те, що в Одесі прикрасили деякі ресторани до Гелловіну. 

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