ТОП-5 самых лучших идей для костюмов на Хэллоуин-2023 в Украине

Молодая девушка, которая делает селфи в образе ведьмы на Хэллоуин. Фото: Freepik

Многие украинцы на Хэллоуин любят одевать жуткие костюмы и устраивать вечеринки в честь этого праздника. А чтобы как можно сильнее впечатлить окружающих, стоит знать, в какие актуальные образы можно одеться в 2023 году.

Новини.LIVE представляет вам подборку самых лучших костюмов на Хэллоуин для украинцев.

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Костюм ведьмы

Этот образ является классическим вариантом празднования Хэллоуина, но стоит знать, как правильно собрать этот образ, чтобы он впечатлил окружающих. Чтобы создать этот костюм, нужно платье черного цвета, шляпа и метла. Можно добавить также яркий макияж и аксессуары.

Чтобы максимально перевоплотиться в образ ведьмы на этот праздник, вам понадобятся какие-то мистические и интересные заклинания.

Костюм ведьмы на Хэллоуин. Фото: Freepik

Образ Уэнсдей

Сериал "Уэнсдей" стал едва ли не самым обсуждаемым сериалом этого года, а образ главной героини часто примеряют девушки. В ожидании второго сезона сериала можно примерить на себя образ бледной девочки в черной одежде.

Чтобы создать его, вам стоит взять черное платье с белым воротником, которое похоже на школьную форму. Разбавить этот образ можно черными ботинками, колготками и двумя косичками.

Главная героиня сериала "Уэнсдей". Фото: Pinterest

Страшная невеста

Чтобы переодеться в образ невесты, не обязательно брать свадебное платье, можно просто надеть пышную юбку белого цвета и топ. Дополнить этот жуткий образ можно красной помадой на губах и бледным тоном на лице.

Можно использовать искусственную кровь и сделать шрамы, чтобы добавить ужаса этому образу. А чтобы костюм выглядел более реалистично, можно добавить фату.

Жуткая невеста на Хэллоуин. Фото: Pinterest

Образ пирата

Образ пирата является одной из самых популярных идей костюма на празднование Хэллоуина. Этот образ можно создавать с красной повязкой или шляпой. Еще одним из вариантов является добавление юбки и корсета и белой рубашки.

А можно вообще не тратиться и создать образ из вещей, которые есть в вашем шкафу дома.

Идея для костюма пиратов на Хэллоуин. Фото: Freepik

Вампир или черт

Образ черта или вампира всегда будут уместны на праздновании Хэллоуина. Чтобы создать этот костюм, стоит взять одежду в готическом стиле и добавить к ней макияж с бледной кожей, помадой темного цвета и яркими глазами.

Чтобы придать реалистичности, можно одеть искусственные клыки на зубы, а на уголки губ нанести немного искусственной крови.

Стильный образ пирата на Хэллоуин. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как популярные звезды Голливуда отмечают Хэллоуин.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно праздновать Хэллоуин.

Также мы сообщали о том, что в Одессе украсили некоторые рестораны к Хэллоуину.