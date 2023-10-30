Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Удивите всех — ТОП-5 самых лучших идей для костюма на Хэллоуин в Украине arrow

Удивите всех — ТОП-5 самых лучших идей для костюма на Хэллоуин в Украине

30 октября 2023 20:42
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
ТОП-5 самых лучших идей для костюмов на Хэллоуин-2023 в Украине
Молодая девушка, которая делает селфи в образе ведьмы на Хэллоуин. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие украинцы на Хэллоуин любят одевать жуткие костюмы и устраивать вечеринки в честь этого праздника. А чтобы как можно сильнее впечатлить окружающих, стоит знать, в какие актуальные образы можно одеться в 2023 году.

Новини.LIVE представляет вам подборку самых лучших костюмов на Хэллоуин для украинцев.

Читайте также:

ТОП-5 лучших идей для костюмов на Хэллоуин в Украине

Костюм ведьмы

Этот образ является классическим вариантом празднования Хэллоуина, но стоит знать, как правильно собрать этот образ, чтобы он впечатлил окружающих. Чтобы создать этот костюм, нужно платье черного цвета, шляпа и метла. Можно добавить также яркий макияж и аксессуары.

Чтобы максимально перевоплотиться в образ ведьмы на этот праздник, вам понадобятся какие-то мистические и интересные заклинания.

Костюм ведьмы на Хэллоуин
Костюм ведьмы на Хэллоуин. Фото: Freepik

Образ Уэнсдей

Сериал "Уэнсдей" стал едва ли не самым обсуждаемым сериалом этого года, а образ главной героини часто примеряют девушки. В ожидании второго сезона сериала можно примерить на себя образ бледной девочки в черной одежде.

Чтобы создать его, вам стоит взять черное платье с белым воротником, которое похоже на школьную форму. Разбавить этот образ можно черными ботинками, колготками и двумя косичками.

Главная героиня сериала "Уэнсдей"
Главная героиня сериала "Уэнсдей". Фото: Pinterest

Страшная невеста

Чтобы переодеться в образ невесты, не обязательно брать свадебное платье, можно просто надеть пышную юбку белого цвета и топ. Дополнить этот жуткий образ можно красной помадой на губах и бледным тоном на лице.

Можно использовать искусственную кровь и сделать шрамы, чтобы добавить ужаса этому образу. А чтобы костюм выглядел более реалистично, можно добавить фату.

Жуткая невеста на Хэллоуин
Жуткая невеста на Хэллоуин. Фото: Pinterest

Образ пирата

Образ пирата является одной из самых популярных идей костюма на празднование Хэллоуина. Этот образ можно создавать с красной повязкой или шляпой. Еще одним из вариантов является добавление юбки и корсета и белой рубашки.

А можно вообще не тратиться и создать образ из вещей, которые есть в вашем шкафу дома.

Идея для костюма пиратов на Хэллоуин
Идея для костюма пиратов на Хэллоуин. Фото: Freepik

Вампир или черт

Образ черта или вампира всегда будут уместны на праздновании Хэллоуина. Чтобы создать этот костюм, стоит взять одежду в готическом стиле и добавить к ней макияж с бледной кожей, помадой темного цвета и яркими глазами.

Чтобы придать реалистичности, можно одеть искусственные клыки на зубы, а на уголки губ нанести немного искусственной крови.

Стильный образ пирата на Хэллоуин
Стильный образ пирата на Хэллоуин. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как популярные звезды Голливуда отмечают Хэллоуин.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно праздновать Хэллоуин.

Также мы сообщали о том, что в Одессе украсили некоторые рестораны к Хэллоуину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Актуальное по теме