ТОП-5 найстрашніших фільмів жахів до Гелловіна-2023

Жінка з попкорном, яка дивиться страшне кіно. Фото: Freepik

Під час Гелловіну деякі люди одягаються у моторошні костюми, ходять будинками і влаштовують гучні вечірки. Втім, є й ті, хто любить нагнати страху з нагоди Вечора усіх святих, тому обирають подивитися фільми жахів.

Новини.LIVE представляє вам підбірку наймоторошніших фільмів жахів, які точно вас вразять.

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Клуб самогубців (2001 рік)

Постер до фільму "Клуб самогубців". Фото: Pinterest

Одного разу в Японії більше 50 учениць старших класів вирішує здійснити суїцид, кинувшись під потяг. Ця подія стала початком хвилі масових та дуже дивних самогубств всією країною. Тривалий час було незрозуміло, чому це відбувається, допоки один хакер не знайшов веб-сайт, де вказана статистика всіх самогубств.

"Клуб самогубців" є максимально дивним, що й робить його одним з найстрашніших фільмів.

Той, що виганяє диявола (1973 рік)

Постер до фільму "Той, що виганяє диявола". Фото: Pinterest

Картина Вільяма Фрідкіна доводить той факт, що старі фільмі — це справжня перлина, коли йдеться про фільми жахів. У фільмі розповідається про дівчину, одержиму дияволами, і про священика, який намагається врятувати її.

Навіть через багато років фільм "Той, що виганяє диявола" дуже лякає людей, які дивляться його вперше, і залишається одним з найвпливовіших фільмів жахів усіх часів.

Репортаж (2007 рік)

Постер до фільму "Репортаж". Фото: Pinterest

У стрічці розповідається про дівчину, яка працює репортеркою та перебуває в пошуках сенсаційних матеріалів. Одного разу вона приєдналася до команди рятувальників і відправляється до величезного будинку, в який проник серйозний вірус. І далі дівчина залишається один на один зі справжніми монстрами.

Стрічка стала однією з найстрашніших фільмів, які точно не залишаться без вашого захвату.

Я бачу, я бачу (2014 рік)

Постер до фільму "Я бачу, я бачу". Фото: Pinterest

Психологічний фільм жахів розповідає про братів-близнюків, які дізналися, що їхня нібито матір може бути справжньою самозванкою. Через це десятирічні діти починають бути наляканими, адже поведінка цієї жінки стає все гірше.

Спробуйте всидіти на одному місці, коли напруга зростає і змушує вас буквально тремтіти від цієї тривожної атмосфери.

Мучениці (2008 рік)

Постер до фільму "Мучениці". Фото: Pinterest

Події розгортаються на початку 70-х років у Франції, де йдеться про жінку, яка у свої молоді роки серйозно постраждала від жорстокого поводження. Одного разу роздався дзвінок у двері будинку звичайної сім’ї, які відкрив батько. На порозі стояла ця жінка, яка впевнена, що знайшла своїх мучеників.

Ця надзвичайно сильна психологічно картина поєднує в собі насильство, страх і звичайний жах.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично забороняється робити на Гелловін.

Раніше ми розповідали про те, що профспілка акторів США закликала не одягати костюми на Гелловін.

Також ми повідомляли про те, як відомі зірки Голлівуду відзначають Гелловін у 2023 році.