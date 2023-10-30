ТОП-5 самых страшных фильмов ужасов к Хэллоуину-2023

Женщина с попкорном, которая смотрит страшное кино. Фото: Freepik

Во время Хэллоуина некоторые люди одеваются в жуткие костюмы, ходят по домам и устраивают громкие вечеринки. Впрочем, есть и те, кто любит нагнать страх по случаю Вечера всех святых, поэтому выбирают посмотреть фильмы ужасов.

Новини.LIVE представляет вам подборку самых жутких фильмов ужасов, которые точно вас поразят.

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Клуб самоубийц (2001 год)

Постер к фильму "Клуб самоубийц". Фото: Pinterest

Однажды в Японии более 50 учениц старших классов решает совершить суицид, бросившись под поезд. Это событие стало началом волны массовых и очень странных самоубийств по всей стране. Долгое время было непонятно, почему это происходит, пока один хакер не нашел веб-сайт, где указана статистика всех самоубийств.

"Клуб самоубийц" максимально удивителен, что и делает его одним из самых страшных фильмов.

Изгоняющий дьявола (1973 год)

Постер к фильму "Изгоняющий дьявола". Фото: Pinterest

Картина Уильяма Фридкина доказывает тот факт, что старые фильмы — это настоящая жемчужина, когда речь идет о фильмах ужасов. В фильме рассказывается о девушке, одержимой дьяволами, и о священнике, который пытается спасти ее.

Даже спустя много лет фильм "Изгоняющий дьявола" очень пугает людей, которые смотрят его впервые, и остается одним из самых влиятельных фильмов ужасов всех времен.

Репортаж (2007 год)

Постер к фильму "Репортаж". Фото: Pinterest

В ленте рассказывается о девушке, которая работает репортером и находится в поисках сенсационных материалов. Однажды она присоединилась к команде спасателей и отправляется в огромный дом, в который проник серьезный вирус. И дальше девушка остается один на один с настоящими монстрами.

Лента стала одним из самых страшных фильмов, которые точно не останутся без вашего восторга.

Я вижу, я вижу (2014 год)

Постер к фильму "Я вижу, я вижу". Фото: Pinterest

Психологический фильм ужасов рассказывает о братьях-близнецах, узнавших, что их якобы мать может быть настоящей самозванкой. Поэтому десятилетние дети начинают быть напуганными, ведь поведение этой женщины становится все хуже.

Попытайтесь усидеть на одном месте, когда напряжение растет и заставляет вас буквально дрожать от этой тревожной атмосферы.

Мученицы (2008 год)

Постер к фильму "Мученицы". Фото: Pinterest

События разворачиваются в начале 70-х годов во Франции, где речь идет о женщине, которая в молодые годы серьезно пострадала от жестокого обращения. Однажды раздался звонок в дверь дома обычной семьи, которую открыл отец. На пороге стояла женщина, уверенная, что нашла своих мучеников.

Эта очень сильная психологически картина сочетает в себе насилие, страх и обычный ужас.

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