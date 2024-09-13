Пятница, 13 сентября 2024 — магические ритуалы для очищения, удачи и осуществления мечт

Девушка проводит ритуал на картах. Фото: freepik.com

Сегодня, самый мистический день в году — пятница, 13 сентября. Несмотря на то, что большинство считают дату несчастливой, эзотерики уверяют, что при правильно проведенном ритуале можно привлечь удачу, очистить энергию и даже осуществить мечты.

Предлагаем три простых магических ритуала, которые стоит попробовать в пятницу, 13 сентября 2024 года.

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Ритуал для очистки энергии

Чтобы вернуть в жизнь гармонию, покой и окружить себя положительной энергией, необходимо совершить обряд очищения. Для этого зажгите свечу или ароматическую палочку, стоя в центре помещения, разверните вокруг себя ароматический дым. Визуализируйте, как дым очищает пространство от негативной энергии и приносит гармонию и спокойствие.

Ритуал на очищение. Фото: freepik.com

Медитация на проявление желаний

Следует уединиться. Вам понадобятся следующие атрибуты:

три свечи;

лист бумаги;

ручка.

Устройтесь удобно, зажгите свечи и начните медитацию, представляя, что ваши желания уже исполнились. Запишите свои желания или цели, которых хотите добиться, на листе бумаги. Опишите, что вы чувствовали, когда представляли, как они сбылись.

Предметы ритуалов. Фото: freepik.com

Ритуал на защиту и удачу

Чтобы в любых делах вас сопровождала удача, а любые неприятности и беды обходили стороной, стоит повести особый ритуал.

Возьмите небольшой мешочек и наполните его специальными предметами для защиты и удачи:

кристаллы (аметист и обсидиан);

сушеные лавровые листья;

лаванда;

небольшие обереги.

Закройте мешочек и держите его в руках, произнося слова защиты и благословения. Представляйте, как этот мешочек оберегает вас от негатива и приносит удачу.

Ранее мы рассказывали, какие самые популярные приметы и суеверия существуют в мистическую дату пятница, 13 и что категорически запрещено делать.

Напомним, мы писали, когда ждать суперполну в сентябре 2024 года, в чем ее особенности и опасность и что категорически нельзя делать.