Вересневе місячне затемнення 2024 — дата, точний час, як і де дивитися

Дівчина спостерігає за місячним затемненням. Фото: pixabay.com

Вже у вересні 2024 року Україна зустріне унікальне астрономічне явище — місячне затемнення. Це буде друге та останнє цього року, і його зможуть побачити жителі більшої частини Землі.

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Коли вересневе місячне затемнення 2024 року, хто, де та як може спостерігати, дізнавайтеся далі в матеріалі.

Коли місячне затемнення у вересні 2024 року — точні дата та час

За інформацією видання Time and Date, світ зможе побачити останнє місячне затемнення 2024 року у ніч з 17 на 18 вересня. Точна дата події за київським часом — 3:41.

Особливості вересневого місячного затемнення

Це місячне затемнення буде частковим, тобто занурена в найтемнішу частину земної тіні буде лише верхня частина супутника.

Експерти додають, що ця подія буде мати й свої особливості — окрім невеликої затемненої частини у верхньому кутку місячного диска, більша ділянка видимого диска буде у півтіні Землі, тобто світлій частині тіні планети, яка не повністю блокує сонячне світло. Таким чином більша частина Місяця набуде червонувато-коричневого відтінку.

Місячне затемнення. Фото: shutterstock.com

Хто зможе побачити небесне явище

Люди зможуть спостерігати явище у Південній та Північній Америці, Африці (крім найсхідніших частин), Європі, західних частинах Азії та на частині Антарктиди. В Україні часткове місячне затемнення також буде добре видно.

Красиве місячне затемнення. Фото: val.ua

Як слідкувати за місячним затемненням

Якщо ви бажаєте розгледіти найдрібніші деталі, то у цьому може допомогти виключно телескоп або, хоча б, бінокль. Проте і без спеціальних засобів можна буде милуватися цікавою та захопливою небесною подією.

Фахівці наголошують, краще за все полювати на місячне затемнення якомога далі від міських вогнів.

Де дивитися вересневе місячне затемнення

Якщо на власні очі побачити астрономічну подію у вересні не виходить, то можна подивитись онлайн-трансляцію.

Щоб отримати повний список етапів часткового місячного затемнення для конкретної зони спостереження, варто перейти на сайт InTheSky.org і ввести своє місцеперебування.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання восени 2024 року.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.