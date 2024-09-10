Сентябрьское лунное затмение 2024 года — дата, точное время, как и где смотреть

Девушка наблюдает за лунным затмением. Фото: pixabay.com

Уже в сентябре 2024 года Украина встретит уникальное астрономическое явление — лунное затмение. Это будет второе и последнее в этом году, и его смогут увидеть жители большей части Земли.

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Когда сентябрьское лунное затмение 2024 года, кто, где и как может наблюдать, узнайте дальше в материале.

Когда лунное затмение в сентябре 2024 года — точные дата и время

По информации издания Time and Date, мир сможет увидеть последнее лунное затмение 2024 года в ночь с 17 на 18 сентября. Точная дата события по киевскому времени — 3:41.

Особенности сентябрьского лунного затмения

Данное лунное затмение будет частичным, то есть погруженная в самую темную часть земной тени будет только верхняя часть спутника.

Эксперты добавляют, что данное событие будет иметь и свои особенности, кроме небольшой затемненной части в верхнем углу лунного диска, большая область видимого диска будет находиться в полутени Земли, то есть светлой части тени планеты, которая не полностью блокирует солнечный свет. Таким образом большая часть Луны приобретет красновато-коричневый оттенок.

Лунное затмение. Фото: shutterstock.com

Кто сможет увидеть небесное явление

Люди смогут наблюдать явление в Южной и Северной Америке, Африке (кроме восточных частей), Европе, западных частях Азии и на части Антарктиды. В Украине частичное лунное затмение также будет хорошо видно.

Красивое лунное затмение. Фото: val.ua

Как следить за лунным затмением

Если вы хотите рассмотреть мельчайшие детали, то в этом может помочь исключительно телескоп или хотя бы бинокль. Однако и без специальных средств можно будет любоваться интересным и увлекательным небесным событием.

Специалисты отмечают, лучше всего охотиться на лунное затмение как можно дальше от городских огней.

Где смотреть сентябрьское лунное затмение

Если своими глазами увидеть астрономическое событие в сентябре не получается, то можно посмотреть онлайн-трансляцию.

Чтобы получить полный список этапов частичного лунного затмения для конкретной зоны наблюдения, следует перейти на сайт InTheSky.org и ввести свое местонахождение.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь осенью 2024 года.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.