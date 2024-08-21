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Місячний календар на вересень 2024 — коли загадувати бажання і робити покупки

21 серпня 2024 03:14
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар на вересень 2024 — коли та що краще планувати, сприятливі дні
Дівчина "малює" молодий Місяць. Фото: dreamstime.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Наш супутник має величезний вплив як на планету, так і на усе живе, що на ній існує. Зокрема на людей, їх поведінку, настрій та вчинки. Залежно від фази Місяця можуть бути як сприятливі дні, так і ті, що несуть неприємності або небезпеку. Вересень 2024 року обіцяє періоди гармонії та росту, вдалі дати, коли можна зробити вигідні вкладення, прийняти важливі рішення, розпочати нові проєкти або загадати бажання. 

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дати першого місяця осені.

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 Фази Місяця у вересні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
  • Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
  • Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у вересні 2024 року
Фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар на вересень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

У вересні найсприятливішими будуть шість днів, а саме: 1, 2, 8, 12, 22, 23 число. Саме у ці дати можна планувати будь-які справи. 

 

Водночас треба готуватися й до несприятливих дат. У вересні таких буде сім: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25 число. 

 

Які дні сприятливі у вересні 2024 року за різними сферами
Дівчина навпроти великого Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі у вересні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дати для реалізації та виконання бажань та мрій: 1, 2, 8, 12, 22, 23 вересня.

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 7, 8, 9, 16 вересня. 

Для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій: 2, 3, 4, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 30 вересня. 

Сприятливі дні для юридичних справ: 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 30 вересень.

Для старту нового проєкту або зміни роботи найкращими днями будуть: 7, 8, 9, 16 вересня. 

Для подорожей та поїздок вдалими будуть: 10, 12, 13, 18, 23 вересня. 

Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 12, 14, 15, 17, 18, 24 вересня. 

Побачення, зізнання у коханні, романтичні вчинки можна планувати у такі дні: 5, 6, 7, 8, 16, 23 вересня.

Косметичні та оздоровчі процедури краще планувати: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 вересня.

Лікувати зуби можна: 18, 23, 24, 26 вересня.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 18, 23, 24, 26 вересня.

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Місяць вересень прогнози Астрологія поради місячний календар

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