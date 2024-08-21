Лунный календарь на сентябрь 2024 — когда и что лучше планировать, благоприятные дни

Девушка "рисует" молодую Луну. Фото: dreamstime.com

Наш спутник оказывает огромное влияние как на планету, так и на все живое, что на ней существует. В частности, на людей, их поведение, настроение и поступки. В зависимости от фазы Луны могут быть как благоприятные дни, так и те, что несут неприятности или опасность. Сентябрь 2024 года обещает периоды гармонии и роста, удачные даты, когда можно сделать выгодные вложения, принять важные решения, начать новые проекты или загадать желания.

Новини.LIVE подготовил для Вас подробный лунный календарь на сентябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты первого месяца осени.

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Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября; Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

— 3 сентября 4:55 по Киеву; Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября; Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь на сентябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

В сентябре самыми благоприятными будут шесть дней, а именно: 1, 2, 8, 12, 22, 23 число. Именно в эти даты можно планировать какие-либо дела.

В то же время нужно готовиться и к неблагоприятным датам. В сентябре таковых будет семь: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25 число.

Девушка напротив большой Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны в сентябре 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные даты для реализации и исполнения желаний и мечтаний: 1, 2, 8, 12, 22, 23 сентября.

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 7, 8, 9, 16 сентября.

Для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций: 2, 3, 4, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 30 сентября.

Благоприятные дни для юридических дел: 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 30 сентября.

Для старта нового проекта или смены работы лучшими днями будут: 7, 8, 9, 16 сентября.

Для путешествий и поездок удачными будут: 10, 12, 13, 18, 23 сентября.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 4, 12, 14, 15, 17, 18, 24 сентября.

Свидание, признание в любви, романтические поступки можно планировать в следующие дни: 5, 6, 7, 8, 16, 23 сентября.

Косметические и оздоровительные процедуры лучше планировать: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября.

Лечить зубы можно: 18, 23, 24, 26 сентября.

Благоприятные дни для похода к врачу: 18, 23, 24, 26 сентября.

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