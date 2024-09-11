Суперповня у Рибах у вересні 2024 — коли небезпечна дата та що не можна робити

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вереснева повня, яка буде останнім супермісяцем 2024 року і пройде у знаку Риб, буде підсилена дією місячного затемнення. Тому цей період, запевняють астрологи, стане особливо небезпечним. На багатьох чекають виклики та емоційні гойдалки. А хто зуміє впоратися з труднощами, отримає нові можливості та позитивні зміни у житті.

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Коли чекати суперповні у вересні 2024 року, у чому її особливості й небезпека та що категорично не можна робити, щоб вберегтися від лиха, розповідаємо далі в матеріалі.

Коли повний Місяць у вересні 2024 — дата та час

Повня з'явиться на небі 18 вересня. Вона здаватиметься більшою та яскравішою. А через часткове затемнення, яке не повністю блокуватиме сонячне світло, Місяць набуде червонувато-коричневого відтінку. Його пік прийдеться на 05:34 за київським часом.

Повний Місяць на фоні дерев. Фото: shutterstock.com

Як називають вересневу повню

Через те, що вересень — це останній активний місяць збору врожаю овочів та фруктів, багато народів називали вересневу повню Урожайним Місяцем. Інші назви Ячмінний Місяць або Повний Місяць кукурудзи.

Що чекати від повні у знаку Риби

Астрологи стверджують, що знак Риби, який пануватиме у цю вересневу повню 2024 року, загострить інтуїцію, подарує романтичні та містичні настрої. Деякі люди можуть бути у цей період надто сентиментальними, є ризик впасти у депресію. Для інших це стане часом занурення у себе та знаходження відповідей на важливі питання.

Енергія Риб може відкрити двері до глибшого інтуїтивного розуміння ситуацій, допоможе кожному переглянути свої пріоритети та звернутися до духовного розвитку.

Це ідеальний час для тих, хто готовий шукати істину, оскільки багато речей, що залишалися в тіні, стануть "на долоні".

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Давно помічено, що під час повні люди можуть стикатися з такими проблемами:

безсоння;

виснаження;

втрата енергії;

роздратованість;

плаксивість;

надмірна чутливість;

імпульсивність.

Водночас деякі можуть навпаки бачити більш яскраві та майже реалістичні сни, інтуїція та шосте чуття починають працювати на повну.

Енергія повні може сприяти творчому натхненню та самовираженню. Тому це гарний час для внутрішньої рефлексії, підбиття підсумків та завершення розпочатих справ.

Що можна робити у повний Місяць – народні прикмети

Згідно з народними прикметами, повний Місяць є сприятливим часом для проведення різних ритуалів та обрядів для залучення багатства, любові та здоров'я. Вважається, що в цей час магічні дії стають більш потужними та ефективними.

Повня також вважається гарним часом для творчої діяльності. Також рекомендується завершувати розпочаті справи та оцінювати результати.

Повний місяць — гарний час для медитацій, духовних практик, читання молитов.

Повний Місяць на долоні. Фото: shutterstock.com

Що категорично не можна робити у повню 18 вересня 2024 року

У цю вересневу суперповню, на яку ми очікуємо 18 вересня, у жодному разі не можна:

починати нові справи — вони не будуть успішними;

проводити косметичні процедури — результат вам не сподобається;

сваритися — конфлікти можуть затягнутися на довгий час;

підписувати важливі договори — вони можуть виявитися провальними;

підписувати важливі договори — вони можуть виявитися провальними; здійснювати дальні поїздки — можуть бути невдалими;

здійснювати дальні поїздки — можуть бути невдалими; займатися фінансовими операціями — існує ризик втрат.

Раніше ми писали, хто, де та як може спостерігати вересневе місячне затемнення 2024 року.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.