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Надвигается опасное сентябрьское полнолуние в Рыбах — когда ждать и как уберечься

11 сентября 2024 04:15
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Суперполнолуние в Рыбах в сентябре 2024 — когда опасная дата и что нельзя делать
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Сентябрьское полнолуние, которое будет последней суперлуной 2024 года и пройдет в знаке Рыб, будет усилено действием лунного затмения. Поэтому этот период, уверяют астрологи, станет особенно опасным. Многих ждут вызовы и эмоциональные качели. А кто сможет справиться с трудностями, получит новые возможности и позитивные изменения в жизни.

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Когда ждать суперполнолуние в сентябре 2024 года, в чем его особенности и опасность и что категорически нельзя делать, чтобы уберечься от бед, рассказываем далее в материале.

Когда полная Луна в сентябре 2024 — дата и время

Полнолуние появится на небе 18 сентября. Луна будет казаться больше и ярче. А из-за частичного затемнения, которое не будет полностью блокировать солнечный свет, Луна приобретет красновато-коричневый оттенок. Пик придется на 05:34 по киевскому времени.

 

Когда полная Луна в сентябре 2024 — дата и время
Полная Луна на фоне деревьев. Фото: shutterstock.com

Как называют сентябрьское полнолуние

Из-за того, что сентябрь — последний активный месяц сбора урожая овощей и фруктов, многие народы называли сентябрьское полнолуние Урожайной Луной. Другие названия Ячменная Луна или Полная Луна кукурузы.

Что ждать от луны в знаке Рыбы

Астрологи утверждают, что знак Рыбы, который будет царить в это сентябрьское полнолуние 2024 года, обострит интуицию, подарит романтические и мистические настроения. Некоторые люди могут быть в этот период слишком сентиментальными, есть риск впасть в депрессию. Для других это станет временем погружения в себя и нахождением ответов на важные вопросы.

Энергия Рыб может открыть двери к более глубокому интуитивному пониманию ситуаций, поможет каждому пересмотреть свои приоритеты и обратиться к духовному развитию.

Это идеальное время для тех, кто готов искать истину, поскольку многие оставшиеся в тени вещи станут "на ладони".

 

Что ждать от луны в знаке Рыбы
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Влияние полной Луны на деятельность человека

Давно подмечено, что во время полнолуния люди могут сталкиваться со следующими проблемами:

  • бессонница;
  • истощение;
  • потеря энергии;
  • раздраженность;
  • плаксивость;
  • чрезмерная чувствительность;
  • импульсивность.

В то же время некоторые могут наоборот видеть более яркие и почти реалистичные сны, интуиция и шестое чутье начинают работать по полной.

Энергия полнолуния может способствовать творческому вдохновению и самовыражению. Поэтому это хорошее время для внутренней рефлексии, подведения итогов и завершения начатых дел.

Что можно делать в полную Луну — народные приметы

Согласно народным приметам, полная Луна является благоприятным временем для проведения различных ритуалов и обрядов для привлечения богатства, любви и здоровья. Считается, что в настоящее время магические действия становятся мощнее и эффективнее.

Полнолуние также считается хорошим временем для творческой деятельности. Также рекомендуется завершать начатые дела и оценивать результаты.

Полная Луна — хорошее время для медитаций, духовных практик, чтения молитв.

 

Что категорически нельзя делать в полнолуние 18 сентября 2024 года
Полная Луна на ладони. Фото: shutterstock.com

Что категорически нельзя делать в полнолуние 18 сентября 2024 года

В это сентябрьское суперполнолуние, которое мы ожидаем 18 сентября, ни в коем случае нельзя:

  • начинать новые дела — они не будут успешными;
  • проводить косметические процедуры — результат вам не понравится;
  • ссориться — конфликты могут затянуться на долгое время;
  • подписывать важные договоры — они могут оказаться провальными;
  • совершать дальние поездки — могут быть неудачными;
  • заниматься финансовыми операциями — существует риск потерь.

Ранее мы писали, кто, где и как может наблюдать сентябрьское лунное затмение 2024 года.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.

Луна полнолуние сентябрь прогнозы Астрология советы

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