Суперполнолуние в Рыбах в сентябре 2024 — когда опасная дата и что нельзя делать

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Сентябрьское полнолуние, которое будет последней суперлуной 2024 года и пройдет в знаке Рыб, будет усилено действием лунного затмения. Поэтому этот период, уверяют астрологи, станет особенно опасным. Многих ждут вызовы и эмоциональные качели. А кто сможет справиться с трудностями, получит новые возможности и позитивные изменения в жизни.

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Когда ждать суперполнолуние в сентябре 2024 года, в чем его особенности и опасность и что категорически нельзя делать, чтобы уберечься от бед, рассказываем далее в материале.

Когда полная Луна в сентябре 2024 — дата и время

Полнолуние появится на небе 18 сентября. Луна будет казаться больше и ярче. А из-за частичного затемнения, которое не будет полностью блокировать солнечный свет, Луна приобретет красновато-коричневый оттенок. Пик придется на 05:34 по киевскому времени.

Полная Луна на фоне деревьев. Фото: shutterstock.com

Как называют сентябрьское полнолуние

Из-за того, что сентябрь — последний активный месяц сбора урожая овощей и фруктов, многие народы называли сентябрьское полнолуние Урожайной Луной. Другие названия Ячменная Луна или Полная Луна кукурузы.

Что ждать от луны в знаке Рыбы

Астрологи утверждают, что знак Рыбы, который будет царить в это сентябрьское полнолуние 2024 года, обострит интуицию, подарит романтические и мистические настроения. Некоторые люди могут быть в этот период слишком сентиментальными, есть риск впасть в депрессию. Для других это станет временем погружения в себя и нахождением ответов на важные вопросы.

Энергия Рыб может открыть двери к более глубокому интуитивному пониманию ситуаций, поможет каждому пересмотреть свои приоритеты и обратиться к духовному развитию.

Это идеальное время для тех, кто готов искать истину, поскольку многие оставшиеся в тени вещи станут "на ладони".

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Влияние полной Луны на деятельность человека

Давно подмечено, что во время полнолуния люди могут сталкиваться со следующими проблемами:

бессонница;

истощение;

потеря энергии;

раздраженность;

плаксивость;

чрезмерная чувствительность;

импульсивность.

В то же время некоторые могут наоборот видеть более яркие и почти реалистичные сны, интуиция и шестое чутье начинают работать по полной.

Энергия полнолуния может способствовать творческому вдохновению и самовыражению. Поэтому это хорошее время для внутренней рефлексии, подведения итогов и завершения начатых дел.

Что можно делать в полную Луну — народные приметы

Согласно народным приметам, полная Луна является благоприятным временем для проведения различных ритуалов и обрядов для привлечения богатства, любви и здоровья. Считается, что в настоящее время магические действия становятся мощнее и эффективнее.

Полнолуние также считается хорошим временем для творческой деятельности. Также рекомендуется завершать начатые дела и оценивать результаты.

Полная Луна — хорошее время для медитаций, духовных практик, чтения молитв.

Полная Луна на ладони. Фото: shutterstock.com

Что категорически нельзя делать в полнолуние 18 сентября 2024 года

В это сентябрьское суперполнолуние, которое мы ожидаем 18 сентября, ни в коем случае нельзя:

начинать новые дела — они не будут успешными;

проводить косметические процедуры — результат вам не понравится;

ссориться — конфликты могут затянуться на долгое время;

подписывать важные договоры — они могут оказаться провальными;

подписывать важные договоры — они могут оказаться провальными; совершать дальние поездки — могут быть неудачными;

совершать дальние поездки — могут быть неудачными; заниматься финансовыми операциями — существует риск потерь.

Ранее мы писали, кто, где и как может наблюдать сентябрьское лунное затмение 2024 года.

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