П'ятниця, 13-те вересня 2024 — магічні ритуали для очищення, удачі та здійснення мрій

Дівчина проводить ритуал на картах. Фото: freepik.com

Сьогодні, наймістичніший день у році — п'ятниця, 13 вересня. Попри те, що більшість вважають дату нещасливою, езотерики запевняють, при правильно проведеному ритуалі можна привабити удачу, очистити енергію та навіть здійснити мрії.

Пропонуємо три прості магічні ритуали, які варто спробувати в п’ятницю, 13 вересня 2024 року.

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Цей особливий день дарує нам можливість для глибоких перетворень завдяки поєднанню енергії числа 13 та п’ятниці.

Ритуал для очищення енергії

Щоб повернути в життя гармонію, спокій та оточити себе позитивною енергією, необхідно провести обряд очищення. Для цього запаліть свічку або ароматичну паличку, стоячи в центрі приміщення, розгорніть навколо себе ароматичний дим. Візуалізуйте, як дим очищує простір від негативної енергії та приносить гармонію і спокій.

Ритуал на очищення. Фото: freepik.com

Медитація на прояв бажань

Варто усамітнитися. Вам знадобляться такі атрибути:

три свічки;

аркуш паперу;

ручка.

Влаштуйтеся зручно, запаліть свічки та почніть медитацію, уявляючи, що ваші бажання вже здійснилися. Запишіть свої бажання або цілі, які хочете досягти на аркуші паперу. Опишіть, що ви відчували, коли уявляли, як вони здійснилися.

Предмети для ритуалів. Фото: freepik.com

Ритуал на захист і удачу

Щоб у будь-яких справах вас супроводжувала удача, а будь-які неприємності та біди обходили стороною, варто повести особливий ритуал.

Візьміть невеликий мішечок і наповніть його спеціальними предметами для захисту та удачі:

кристали аметист та обсидіан);

сушене лаврове листя;

лаванда;

невеликі обереги.

Закрийте мішечок і тримайте його у руках, проговорюючи слова захисту і благословення. Уявляйте, як цей мішечок охороняє вас від негативу і приносить удачу.

Раніше ми розповідали, я кі найпопулярніші прикмети та забобони існують у містичну дату п'ятниця, 13 та що категорично заборонено робити.

Нагадаємо, ми писали, коли чекати суперповню у вересні 2024 року, у чому її особливості й небезпека та що категорично не можна робити.