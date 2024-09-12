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П'ятниця, 13 вересня 2024 — як зустріти небезпечний день та що суворо заборонено

12 вересня 2024 23:34
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
П'ятниця, 13 вересня 2024 року — важливі прикмети, що суворо не можна робити
Заборони на містичний день п'ятниця, 13. Колаж: Новини.LIVE
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

П'ятниця, 13-те — один з наймістичніших днів у році, який оповитий таємницями, магією, забобонами та страхом. Ця дата має дуже давню історію, і люди з покоління в покоління звикли сприймати її як день, що несе невдачі або підвищену небезпеку.

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Які найпопулярніші прикмети та забобони існують у містичну дату та що категорично заборонено робити у п'ятницю, 13 вересня, дізнавайтеся в матеріалі Новини.LIVE.

Як виникли забобони про п'ятницю, 13-те 

Як стверджують дослідники цього явища, забобони про п'ятницю, 13-те частково виникли з християнської традиції, де число 13 вважається поганим, диявольським. Часто згадують Таємну вечерю з Ісусом Христом, де було 13 гостей і один з них виявився зрадником. 

Цікаво, що у скандинавських міфах бог хитрощів і хаосу Локі був 13-м гостем на бенкеті богів, що призвело до трагічних подій.

Щодо п'ятниці, то цей день набув трагічного та страхітливого відтінку через те, що у Середньовіччі саме у п'ятницю виконувалися страти. 

 

Як виникли забобони про п'ятницю, 13-те
Дата п'ятниця, 13-те. Фото: depositphotos.com

Популярні забобони та прикмети на п'ятницю, 13-те

Цей день несе з собою безліч цікавих забобонів та прикмет, і деякі вас точно здивують:

  • 13 людей за столом — якщо цього дня за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх.
  • Час ворожінь та ритуалів — в різні століття п'ятниця 13-го вважалася сприятливим днем для ворожіння, адже цього дня навколо вирує потужна енергетика.
  • Стежте за думками — вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися.
  • Тільки не чорні кішки — зустріч з чорною кішкою у п'ятницю, 13-го, може стати передвісником невдачі. Якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече.
  • Розбиті дзеркала — якщо цього дня розбити дзеркало, це може передвіщати сім років нещастя.
  • Бути обережними у побуті — багато людей вважають, що цього дня краще уникати ризикованих дій, наприклад, підійматися на драбини або працювати з небезпечними інструментами.
  • Тримайте свій сон у таємниці — наші предки вірили, якщо цього дня розповідати свій сон, тоді ви позбавите себе частини життєвих сил.
  • Не чіпайте рослини — рослина, яку висадити у цей містичний день, буде погано рости.

 

Популярні забобони та прикмети на п'ятницю, 13-те
Дата п'ятниця, 13-те у календарі. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити у п'ятницю 13-го

Свідомо чи підсвідомо люди уникають робити цього дня різні речі, які, на їхню думку, можуть принести невдачу та усілякі нещастя:

  • починати нові справи — можете зазнати невдачі;
  • уникати подорожей та поїздок — це може призвести до неприємностей;
  • підписувати важливі угоди;
  • стригти нігті — можна скоротити собі тривалість життя;
  • проходити під драбинками чи жердинами — якщо цього уникнути не вдасться, то схрещують пальці;
  • вставати з ліжка лівою ногою;
  • озиратися — в багатьох культурах це вважається поганим знаком;
  • позичати або брати гроші у борг. 

 

Раніше ми повідомляли, коли чекати суперповню у вересні 2024 року, у чому її особливості й небезпека та що категорично не можна робити.

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прикмети п'ятниця забобони небезпека заборони 13 вересня

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