П'ятниця, 13 вересня 2024 року — важливі прикмети, що суворо не можна робити

Заборони на містичний день п'ятниця, 13. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 13-те — один з наймістичніших днів у році, який оповитий таємницями, магією, забобонами та страхом. Ця дата має дуже давню історію, і люди з покоління в покоління звикли сприймати її як день, що несе невдачі або підвищену небезпеку.

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Як виникли забобони про п'ятницю, 13-те

Як стверджують дослідники цього явища, забобони про п'ятницю, 13-те частково виникли з християнської традиції, де число 13 вважається поганим, диявольським. Часто згадують Таємну вечерю з Ісусом Христом, де було 13 гостей і один з них виявився зрадником.

Цікаво, що у скандинавських міфах бог хитрощів і хаосу Локі був 13-м гостем на бенкеті богів, що призвело до трагічних подій.

Щодо п'ятниці, то цей день набув трагічного та страхітливого відтінку через те, що у Середньовіччі саме у п'ятницю виконувалися страти.

Дата п'ятниця, 13-те. Фото: depositphotos.com

Популярні забобони та прикмети на п'ятницю, 13-те

Цей день несе з собою безліч цікавих забобонів та прикмет, і деякі вас точно здивують:

13 людей за столом — якщо цього дня за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх.

— якщо цього дня за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх. Час ворожінь та ритуалів — в різні століття п'ятниця 13-го вважалася сприятливим днем для ворожіння, адже цього дня навколо вирує потужна енергетика.

— в різні століття п'ятниця 13-го вважалася сприятливим днем для ворожіння, адже цього дня навколо вирує потужна енергетика. Стежте за думками — вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися.

— вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися. Тільки не чорні кішки — зустріч з чорною кішкою у п'ятницю, 13-го, може стати передвісником невдачі. Якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече.

— зустріч з чорною кішкою у п'ятницю, 13-го, може стати передвісником невдачі. Якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече. Розбиті дзеркала — якщо цього дня розбити дзеркало, це може передвіщати сім років нещастя.

— якщо цього дня розбити дзеркало, це може передвіщати сім років нещастя. Бути обережними у побуті — багато людей вважають, що цього дня краще уникати ризикованих дій, наприклад, підійматися на драбини або працювати з небезпечними інструментами.

— багато людей вважають, що цього дня краще уникати ризикованих дій, наприклад, підійматися на драбини або працювати з небезпечними інструментами. Тримайте свій сон у таємниці — наші предки вірили, якщо цього дня розповідати свій сон, тоді ви позбавите себе частини життєвих сил.

— наші предки вірили, якщо цього дня розповідати свій сон, тоді ви позбавите себе частини життєвих сил. Не чіпайте рослини — рослина, яку висадити у цей містичний день, буде погано рости.

Дата п'ятниця, 13-те у календарі. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити у п'ятницю 13-го

Свідомо чи підсвідомо люди уникають робити цього дня різні речі, які, на їхню думку, можуть принести невдачу та усілякі нещастя:

починати нові справи — можете зазнати невдачі;

уникати подорожей та поїздок — це може призвести до неприємностей;

підписувати важливі угоди;

стригти нігті — можна скоротити собі тривалість життя;

проходити під драбинками чи жердинами — якщо цього уникнути не вдасться, то схрещують пальці;

вставати з ліжка лівою ногою;

озиратися — в багатьох культурах це вважається поганим знаком;

позичати або брати гроші у борг.

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