П'ятниця, 13 вересня 2024 року — важливі прикмети, що суворо не можна робити

П'ятниця, 13 вересня 2024 — як зустріти небезпечний день та що суворо заборонено
П'ятниця, 13-те — один з наймістичніших днів у році, який оповитий таємницями, магією, забобонами та страхом. Ця дата має дуже давню історію, і люди з покоління в покоління звикли сприймати її як день, що несе невдачі або підвищену небезпеку.
Які найпопулярніші прикмети та забобони існують у містичну дату та що категорично заборонено робити у п'ятницю, 13 вересня, дізнавайтеся в матеріалі Новини.LIVE.
Як виникли забобони про п'ятницю, 13-те
Як стверджують дослідники цього явища, забобони про п'ятницю, 13-те частково виникли з християнської традиції, де число 13 вважається поганим, диявольським. Часто згадують Таємну вечерю з Ісусом Христом, де було 13 гостей і один з них виявився зрадником.
Цікаво, що у скандинавських міфах бог хитрощів і хаосу Локі був 13-м гостем на бенкеті богів, що призвело до трагічних подій.
Щодо п'ятниці, то цей день набув трагічного та страхітливого відтінку через те, що у Середньовіччі саме у п'ятницю виконувалися страти.
Популярні забобони та прикмети на п'ятницю, 13-те
Цей день несе з собою безліч цікавих забобонів та прикмет, і деякі вас точно здивують:
- 13 людей за столом — якщо цього дня за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх.
- Час ворожінь та ритуалів — в різні століття п'ятниця 13-го вважалася сприятливим днем для ворожіння, адже цього дня навколо вирує потужна енергетика.
- Стежте за думками — вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися.
- Тільки не чорні кішки — зустріч з чорною кішкою у п'ятницю, 13-го, може стати передвісником невдачі. Якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече.
- Розбиті дзеркала — якщо цього дня розбити дзеркало, це може передвіщати сім років нещастя.
- Бути обережними у побуті — багато людей вважають, що цього дня краще уникати ризикованих дій, наприклад, підійматися на драбини або працювати з небезпечними інструментами.
- Тримайте свій сон у таємниці — наші предки вірили, якщо цього дня розповідати свій сон, тоді ви позбавите себе частини життєвих сил.
- Не чіпайте рослини — рослина, яку висадити у цей містичний день, буде погано рости.
Що не можна робити у п'ятницю 13-го
Свідомо чи підсвідомо люди уникають робити цього дня різні речі, які, на їхню думку, можуть принести невдачу та усілякі нещастя:
- починати нові справи — можете зазнати невдачі;
- уникати подорожей та поїздок — це може призвести до неприємностей;
- підписувати важливі угоди;
- стригти нігті — можна скоротити собі тривалість життя;
- проходити під драбинками чи жердинами — якщо цього уникнути не вдасться, то схрещують пальці;
- вставати з ліжка лівою ногою;
- озиратися — в багатьох культурах це вважається поганим знаком;
- позичати або брати гроші у борг.
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