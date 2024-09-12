Пятница, 13 сентября 2024 года — важные приметы, что строго нельзя делать

Запреты на мистический день пятница, 13. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 13-е — один из самых мистических дней в году, окутанный тайнами, магией, суевериями и страхом. Эта дата имеет очень давнюю историю, и люди из поколения в поколение привыкли воспринимать ее как день, несущий неудачи или повышенную опасность.

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Как возникли суеверия о пятнице, 13-е

Как утверждают исследователи этого явления, суеверия о пятнице, 13 частично возникли из христианской традиции, где число 13 считается плохим, дьявольским. Часто вспоминают Тайный ужин с Иисусом Христом, где было 13 гостей и один из них оказался предателем.

Интересно, что в скандинавских мифах бог уловок и хаоса Локи был 13-м гостем на пире богов, что привело к трагическим событиям.

Что касается пятницы, то этот день приобрел трагический и устрашающий оттенок из-за того, что в Средневековье именно в пятницу проходили казни.

Дата пятница, 13-е. Фото: depositphotos.com

Популярные суеверия и приметы на пятницу, 13-е

Этот день несет с собой множество интересных суеверий и примет, и некоторые вас точно удивят:

13 людей за столом — если в этот день за столом оказываются 13 человек, это считается предвестником несчастья для кого-то из присутствующих.

— если в этот день за столом оказываются 13 человек, это считается предвестником несчастья для кого-то из присутствующих. Время гаданий и ритуалов — в разные века пятница 13-го считалась благоприятным днем для гадания, ведь в этот день вокруг бурлит мощная энергетика.

— в разные века пятница 13-го считалась благоприятным днем для гадания, ведь в этот день вокруг бурлит мощная энергетика. Следите за мыслями — считается, что любые слова и мысли в пятницу 13-го обладают особой силой и могут мгновенно реализоваться.

— считается, что любые слова и мысли в пятницу 13-го обладают особой силой и могут мгновенно реализоваться. Только не черные кошки — встреча с черной кошкой в пятницу, 13, может стать предвестником неудачи. Если кошка все же перебежала вам дорогу, рекомендуется скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо.

— встреча с черной кошкой в пятницу, 13, может стать предвестником неудачи. Если кошка все же перебежала вам дорогу, рекомендуется скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо. Если в этот день разбить зеркало , это может предвещать семь лет несчастья.

, это может предвещать семь лет несчастья. Быть осторожными в быту — многие считают, что в этот день лучше избегать рискованных действий, например, подниматься на лестницу или работать с опасными инструментами.

— многие считают, что в этот день лучше избегать рискованных действий, например, подниматься на лестницу или работать с опасными инструментами. Держите свой сон в тайне — наши предки верили, если в этот день рассказывать свой сон, тогда вы лишите себя части жизненных сил.

— наши предки верили, если в этот день рассказывать свой сон, тогда вы лишите себя части жизненных сил. Не трогайте растения — растение, которое высадили в этот мистический день, будет плохо расти.

Дата пятница, 13 в календаре. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Сознательно или подсознательно люди избегают делать в этот день разные вещи, которые, по их мнению, могут принести неудачу и всяческие несчастья:

начинать новые дела — можете потерпеть неудачу;

избегать путешествий и поездок – это может привести к неприятностям;

подписывать важные соглашения;

стричь ногти — можно сократить себе продолжительность жизни;

проходить под стремянками или лестницами — если этого избежать не удастся, то скрещивают пальцы;

вставать с кровати левой ногой;

оглядываться — во многих культурах это считается плохим знаком;

одалживать или брать деньги взаймы.

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