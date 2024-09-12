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Пятница, 13 сентября 2024 — как встретить опасный день и что строго запрещено

12 сентября 2024 23:34
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Пятница, 13 сентября 2024 года — важные приметы, что строго нельзя делать
Запреты на мистический день пятница, 13. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Пятница, 13-е — один из самых мистических дней в году, окутанный тайнами, магией, суевериями и страхом. Эта дата имеет очень давнюю историю, и люди из поколения в поколение привыкли воспринимать ее как день, несущий неудачи или повышенную опасность.

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Какие самые популярные приметы и суеверия существуют в мистическую дату и что категорически запрещено делать в пятницу, 13 сентября, узнавайте в материале Новини.LIVE.

Как возникли суеверия о пятнице, 13-е

Как утверждают исследователи этого явления, суеверия о пятнице, 13 частично возникли из христианской традиции, где число 13 считается плохим, дьявольским. Часто вспоминают Тайный ужин с Иисусом Христом, где было 13 гостей и один из них оказался предателем.

Интересно, что в скандинавских мифах бог уловок и хаоса Локи был 13-м гостем на пире богов, что привело к трагическим событиям.

Что касается пятницы, то этот день приобрел трагический и устрашающий оттенок из-за того, что в Средневековье именно в пятницу проходили казни.

 

Как возникли предрассудки о пятнице, 13-е
Дата пятница, 13-е. Фото: depositphotos.com

Популярные суеверия и приметы на пятницу, 13-е

Этот день несет с собой множество интересных суеверий и примет, и некоторые вас точно удивят:

  • 13 людей за столом — если в этот день за столом оказываются 13 человек, это считается предвестником несчастья для кого-то из присутствующих.
  • Время гаданий и ритуалов — в разные века пятница 13-го считалась благоприятным днем для гадания, ведь в этот день вокруг бурлит мощная энергетика.
  • Следите за мыслями — считается, что любые слова и мысли в пятницу 13-го обладают особой силой и могут мгновенно реализоваться.
  • Только не черные кошки — встреча с черной кошкой в пятницу, 13, может стать предвестником неудачи. Если кошка все же перебежала вам дорогу, рекомендуется скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо.
  • Если в этот день разбить зеркало, это может предвещать семь лет несчастья.
  • Быть осторожными в быту — многие считают, что в этот день лучше избегать рискованных действий, например, подниматься на лестницу или работать с опасными инструментами.
  • Держите свой сон в тайне — наши предки верили, если в этот день рассказывать свой сон, тогда вы лишите себя части жизненных сил.
  • Не трогайте растения — растение, которое высадили в этот мистический день, будет плохо расти.

 

Популярные предрассудки и приметы на пятницу, 13-е
Дата пятница, 13 в календаре. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Сознательно или подсознательно люди избегают делать в этот день разные вещи, которые, по их мнению, могут принести неудачу и всяческие несчастья:

  • начинать новые дела — можете потерпеть неудачу;
  • избегать путешествий и поездок – это может привести к неприятностям;
  • подписывать важные соглашения;
  • стричь ногти — можно сократить себе продолжительность жизни;
  • проходить под стремянками или лестницами — если этого избежать не удастся, то скрещивают пальцы;
  • вставать с кровати левой ногой;
  • оглядываться — во многих культурах это считается плохим знаком;
  • одалживать или брать деньги взаймы.

 

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