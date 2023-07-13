Какие пять важных садовых дел нужно успеть сделать летом — список

Дедушка работает с внуком в саду. Фото: americanadoptions.com

Летом у дачников и садоводов много работы в саду. Надо правильно ухаживать за деревьями, кустарниками, цветами, чтобы получить как красивый вид из окна, так и богатый урожай.

Есть несколько садовых работ, которые необходимо выполнять летом регулярно, чтобы получить пышное цветение в саду и хороший урожай на деревьях и грядках.

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Пять задач, которые обязательно нужно выполнить летом

1. Поливка

Лето 2023 года нельзя назвать слишком жарким, по крайней мере, пока. Да и дожди, в зависимости от региона, время от времени проходят.

Однако, как правило, в летнюю жару одна из главных задач садоводов — это регулярный и правильный полив растений. Также это одно из главных условий большой урожайности.

Специалисты подчеркивают необходимо избегать чрезмерной влажности почвы, ведь это также может негативно повлиять на растения.

2. Обрезка

Есть определенные виды фруктов, которые требуют обрезки летом, в частности, это касается винограда. Также есть немало декоративных растений, которые следует обрезать, чтобы они лучше росли и цветут.

Обрезка – важная работа, которую каждый садовник должен выполнять на регулярной основе. Обрезая любые мертвые или поврежденные ветки из деревьев и кустарников, а также мертвые побеги на растениях, вы стимулируете новый, здоровый рост.

Специалисты обращают внимание, что важность обрезки растет после засухи. Важно избегать сильной обрезки, пока растения полностью не восстановятся.

3. Кондиционирование почвы

Почти неизбежно, что почва при сухой погоде будет уплотняться, особенно без поливки. Следовательно, садоводам настоятельно рекомендуется разрыхлять его с помощью садовых вил или аэратора, чтобы воздух и вода могли проникнуть в землю.

Добавление органических материалов, таких как компост или навоз, может помочь улучшить состояние почвы, поскольку она медленно восстанавливает питательные вещества.

4. Борьба с вредителями и болезнями

Попытка сохранить растения живыми во время засушливого периода – довольно сложная задача. К тому же растения, пострадавшие от засухи, также более восприимчивы к вредителям и болезням.

Очень важно следить за любыми признаками заражения или болезней, как увядание и обесцвечивание. Полив растений, обеспечение достаточного количества питательных веществ в почве и достаточное количество солнечного света — типичные способы решения таких проблем.

Наиболее опасными для сада являются следующие насекомые:

тля;

паутинный клещ;

виноградные длинноносики;

самшитовая огневка;

клюквы мухи.

К примеру, чтобы справиться с любым нашествием тли, эксперты предлагают создать собственный инсектицид, смешав несколько чайных ложек средства для мытья посуды или уксуса в бутылке с водой.

А вот эфирные масла, например масло лимона и мяты перечной, токсичны для паутинных клещей, поэтому смесь воды и нескольких капель масла может эффективно помочь избавиться от клещей.

Для борьбы с клюквенными мухами вы можете использовать кислотное питательное вещество для газона, например сульфат железа, которое поможет укрепить траву и отпугивает мух.

5. Мульчирование

Еще один простой и естественный способ ухода за садом после жаркой летней погоды – начать мульчирование. Этот процесс требует от садоводов нанесения слоя органической мульчи (например, древесной стружки, соломы или измельченных листьев) вокруг растений.

Это поможет вашему грунту сохранить влажность, уменьшить рост сорняков и отрегулировать его температуру, помогая саду в жаркий период.

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