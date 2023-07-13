Які п'ять важливих садових справ треба встигнути зробити влітку — список

Дідусь працює з онуком у саду. Фото: americanadoptions.com

Влітку дачники та садівники мають чимало роботи в саду. Треба правильно доглядати, за деревами, кущами, квітами, щоб отримати як красивий вид з вікна, так і багатий врожай.

Як зазначають фахівці видання Еxpress, є кілька садових робіт, які необхідно виконувати влітку регулярно, щоб отримати пишне цвітіння в саду та гарний врожай на деревах і грядках.

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П'ять завдань, які обов'язково потрібно виконати влітку

1. Поливання

Літо 2023 року не можна назвати надто спекотним, принаймні поки що. Та й дощі, в залежності від регіону, час від часу проходять.

Проте, зазвичай, у літню спеку одне з головних завдань садівників — це регулярний та правильний полив рослин. Також це одна з головних умов великої врожайності.

Фахівці підкреслюють, необхідно уникати надмірної вологості ґрунту, адже це також може негативно вплинути на рослини.

2. Обрізання

Є певні види садовини, які потребують обрізання влітку, зокрема це стосується винограду. Також є чимало декоративних росли, які слід обрізати, щоб вони краще росли та квітнули.

Обрізання — важлива робота, яку кожен садівник повинен виконувати на регулярній основі. Обрізаючи будь-які мертві або пошкоджені гілки з дерев і чагарників, а також мертві пагони на рослинах, ви стимулюєте нове, здорове зростання.

Спеціалісти звертають увагу, що важливість обрізання зростає після посухи. Важливо уникати сильного обрізання, поки рослини повністю не відновляться.

3. Кондиціювання ґрунту

Майже неминуче, що ґрунт за сухої погоди ущільнюватиметься, особливо без поливання. Отже, садівникам настійно рекомендується розпушувати його за допомогою садових вил або аератора, щоб повітря й вода могли проникнути в землю.

Додавання органічних матеріалів, як-от компост або гній, може допомогти покращити стан ґрунту, оскільки він повільно відновлює поживні речовини.

4. Боротьба зі шкідниками та хворобами

Спроба зберегти рослини живими під час посушливого періоду — досить складне завдання. До того ж рослини, які постраждали від посухи, також сприйнятливіші до шкідників і хвороб.

Дуже важливо стежити за будь-якими ознаками зараження чи хвороб, як-то в'янення та знебарвлення. Поливання рослин, забезпечення достатньої кількості поживних речовин у ґрунті та достатньої кількості сонячного світла — типові способи розв'язання таких проблем.

Найбільш небезпечними для саду є такі комахи:

попелиця;

павутинний кліщ;

виноградні довгоносики;

самшитова вогнівка;

журавлині мухи.

Наприклад, щоб впоратися з будь-якою навалою попелиці, експерти пропонують створити власний інсектицид, змішавши кілька чайних ложок засобу для миття посуду чи оцту у пляшці з водою.

А от ефірні олії, як-от олія лимона і м'яти перцевої, токсичні для павутинних кліщів, тому суміш води та кількох крапель олії може ефективно допомогти позбутися кліщів.

Для боротьби з журавлиними мухами ви можете використовувати кислотну поживну речовину для газону, як-от сульфат заліза, яка допоможе зміцнити траву та відлякає мух.

5. Мульчування

Ще один простий і природний спосіб догляду за садом після спекотної літньої погоди — почати мульчування. Цей процес вимагає від садівників нанесення шару органічної мульчі (наприклад, деревної стружки, соломи або подрібненого листя) навколо рослин.

Це допоможе вашому ґрунту зберегти вологість, зменшити зростання бур'янів і відрегулювати його температуру, допомагаючи саду у спекотний період.

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