Оптическая иллюзия: только единицы найдут два скрытых лица на рисунке

На картинке не два лица, а четыре. Рисунок: The Sun

Эта вирусная оптическая иллюзия вынудила многих людей сильно напрячься. Попытайтесь рассмотреть на изображении два скрытых лица за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Скрытые лица"

На картинке мы видим мужчину, курящего трубку. Напротив него сидит женщина с шокированным выражением лица.

Но они не единственные участники этой сценки. Вам нужно найти еще два полностью замаскированных персонажа.

Человек с блестящим зрением сможет быстро найти скрытые лица, нагло смешавшиеся с двумя людьми на рисунке.

Попытайтесь разгадать оптическую иллюзию, используя свой сообразительный мозг, умеющий решать проблемы.

На заднем плане виднеется ряд деревьев и разнообразные причудливые украшения — большая ваза, красивые цветы.

Цвет картины вводит в заблуждение, так как он оттеняет мягкий зеленый с черными контурами.

Скрытые лица также зеленые с черными отметками, поэтому они искусно сливаются с картинкой.

Цель состоит в том, чтобы схожие цвета коварно отвлекли внимание и заставили тратить время на поиск по всему изображению вместо того, чтобы рассматривать участки, где на самом деле находятся лица.

Вы уже нашли скрытые лица? Если нет, то не унывайте, решение внизу.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти бабочку среди подсолнечников и змею среди жирафов.